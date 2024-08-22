Tuzla Belediyesi Vatandaşları Depreme Karşı Bilinçlendiriyor - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi Vatandaşları Depreme Karşı Bilinçlendiriyor

Tuzla Belediyesi Vatandaşları Depreme Karşı Bilinçlendiriyor

Tuzla Belediyesi, olası bir İstanbul depremine karşı vatandaşları bilinçlendirmek için eğitim programı düzenledi. Afet öncesi, anı ve sonrasında alınması gereken önlemler, arama kurtarma ekiplerince sahada anlatıldı. Vatandaşların bilinçlenmesi ve hazırlık yapması önemli vurgulandı.

22.08.2024 12:18  Güncelleme: 12:39
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi olası bir İstanbul depremine karşı vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda afet öncesi,  anı ve sonrasında alınması gereken önlemler, arama kurtarma ekiplerince sahada anlatıldı.

Tuzla Belediyesi, toplumun afetlere karşı bilinçlenmesini sağlamak için bir eğitim programı düzenledi. 'Afetler değil, tedbirsizlik öldürür' anlayışıyla gerçekleştirilen eğitimde bilgilenmenin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekildi.

"Vatandaşımızın bilinçlendirilmesi her şeyden daha önemli"

Belediye Arama Kurtarma Ekipleri Sorumlusu İbrahim Erten, eğitimlere ilişkin, "Davet geldiği zaman 7'den 70'e herkese eğitim vermeye gidiyoruz. Olası bir afet durumunda, afet öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiğini sohbet ortamında anlattık. Vatandaşımızın bilinçlendirilmesi, bu konuda bilgi sahibi olması ve hazırlık yapması her şeyden daha önemli. Tüm bunlar neticesinde biz bu eğitime çok önem veriyor, davet edilen her yere gidiyoruz" dedi.

"Bütün site sakinleri için çok faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyorum"

Eğitime katılan KİPTAŞ 1 konutlarının sakinlerinden Emrah Boztepe, "Deprem üzerine, depreme hazırlıklı olmak üzerine çok güzel bir eğitim aldık. Böyle yüz yüze canlı olarak eğitim almak çok farklı oluyor. Daha ayrıntılı şeyler öğrendik. Eşyalarımızı sabitlememiz gerektiğini, bu konuda belediyeden yardım alabileceğimizi, afet için bir çanta hazırlamamız gerektiğini, çantanın içinde neler olması gerektiğini bunun gibi birçok konuyu öğrendik. Bütün site sakinleri için çok faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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