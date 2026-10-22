Tuzla'da ayakkabı fabrikasının çatı katındaki yangına 8 noktadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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Tuzla'da ayakkabı fabrikasının çatı katındaki yangına 8 noktadan müdahale ediliyor

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5 bin metrekarelik ayakkabı fabrikasının çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler çatı katının tamamını sararken itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yangına 8 noktadan müdahale ediliyor.

Tuzla'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi'ndeki 5 bin metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bir kısmının depo olarak kullanıldığı öğrenilen alanın belirli bölümünde başlayan yangında alevler kısa sürede çatı katının tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin zaman zaman iki metreye ulaştığı yangını söndürmek için ekipler 8 ayrı noktadan yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA
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