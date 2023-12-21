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Tuzla'da Mehmet Akif Ersoy Sergisi Açıldı

Tuzla'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında Türk'ün Özü Akif'in Sözü Mehmet Akif Ersoy Sergisi açıldı. Sergi, Milli Şair'in hayatından parçaları içeriyor ve 31 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

21.12.2023 - 16:49,
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20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında Tuzla'da Türk'ün Özü Akif'in Sözü Mehmet Akif Ersoy Sergisi açıldı. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından parçaları barındıran sergi 31 Aralık'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Açılışa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Sergimizde Mehmet Akif Ersoy'u, mücadelelerini, hayat hikayesini anlatıyoruz. Geçmişte katkılarını gördüğümüz Mehmet Akiflerin izinde gelecekte de bu mücadeleleri verecek nice gençlerle yolumuzu çizmeye devam edeceğiz.' dedi.

Tuzla Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy'u anmak için bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Rumeli Kültür Merkezi'nde Türk'ün Özü Akif'in Sözü Mehmet Akif Ersoy Sergisi açıldı. Programa, Tuzla belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ERSOY, İNSANLARIN UYANIŞINA, ŞAHLANIŞINA ÇOK ÖNEMLİ KATKIDA BULUNMUŞ BİR DEĞERDİR'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Sergimizde Akif'i, mücadelelerini, hayat hikayesini anlatıyoruz. Hayatındaki bütün iniş çıkışlarını burada göstererek gençlere öğüt verebilme umuduyla, geçmişten ders alıp neler yaşanabileceğini de düşündürme mottosuyla Akif'in hayatını gençlerin ve tüm Tuzla halkının önüne koyduk. Bu çok kıymetli bir şey. Mehmet Akif Ersoy, sadece İstiklal Marşı'mızı yazan bir şair değil, Anadolu'nun ve gönül coğrafyamızın birçok yerinde görev yapmış, Milli Mücadele'de insanların uyanışına, şahlanışına çok önemli katkıda bulunmuş bir değerdir. Allah rahmet eğlesin, geçmişte katkılarını gördüğümüz Mehmet Akiflerin izinde gelecekte de bu mücadeleleri verecek nice gençlerle yolumuzu çizmeye devam edeceğiz. Tuzla'da da bunu anarak, özellikle Tuzla'daki gençlerle geçmişten ders çıkarmayı amaçlıyoruz. Geçmişte nasıl şahsiyetler yer aldıysa aynı şahsiyetleri yetiştirebilmek, varlıklarıyla gurur duyabilmek ve gelecekte böyle değerleri günümüze uygun bir şekilde yetiştirmek bizim görevimiz' şeklinde konuştu.

'MEHMET AKİF ERSOY HAKKINDA DETAYLI BİLGİYE SAHİP OLDUK'

Sergiyi ziyarete gelen Sıla Arıkan, 'Mehmet Akif Ersoy hayatımızın birçok alanında var ama yaşadığı yerleri, bulunduğu konumları, yazdığı şiirleri ayrıntılı bir şekilde bilmiyorduk. Ne kadar anlatılsa bile sergide bunları görmek bizi etkiledi, daha fazla bilgilendirdi. Kaldığı odadan yatağına kadar her şeyi görüp, Mehmet Akif Ersoy hakkında detaylı bilgiye sahip olduk. Çok mutluyuz' dedi.

'ONUN VARLIĞINI HALA YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Temel Kara ise 'Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yıl dönümünde sergi olduğunu duyduk ve görmeye geldik. Onun yaşantısını, varlığını hala yaşatmaya devam ediyoruz. Sergide, Mehmet Akif Ersoy'un kıyafetleri, odası, oturma yeri, yataklarını görüp, hayatını tanıma fırsatına nail olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Tuzla\'da Mehmet Akif Ersoy Sergisi Açıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tuzla'da Mehmet Akif Ersoy Sergisi Açıldı - Son Dakika
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