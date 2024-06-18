Tuzla'da Otomotiv Fabrikasında Yangın Çıktı

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Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL)- Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada çıkan ve rüzgarın etkisiyle çevredeki 2 fabrika ile ormanlık alana sıçrayan yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından kısmen kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan bölgelerde soğutma çalışmaları sürerken, yangının sıçradığı bir fabrikada ise söndürme çalışmaları sürüyor.

Tuzla'da Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak'ta bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada saat 12.50 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

3 fabrika yandı

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bitişiğindeki 2 fabrika ve ormanlık alana da sıçradı.

Kısmen kontrol altına alındı

İstanbul'dan 56 araç ile 167 personel ve Kocaeli'nden bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu 2 fabrika ve ormanlık alandaki yangın söndürülürken, yangının sıçradığı bir fabrikda ise soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

"Şu an itibarıyla korkulacak bir şey yok"

İncelemenin ardından açıklama yapan Vali Gül, "Saat 12.50 gibi Tuzla Deri Organize Sanayi bölgesinde bir fabrikamızda yangın meydana geldi. Yangın yandaki komşu parsellere de kısmen sirayet etti. Bununla ilgili AFAD Orman Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri, Kocaeli İtfaiyesi, emniyet, jandarma bütün kurum ve kuruluşlarımız zamanında müdahale ederek yangının diğer fabrikalara ve ormana sıçramaması için canla başla mücadele ediyor. Rüzgar çok fazla, havadan da kardan da müdahale ediliyor. İnşallah yangının seyri daha net bir şekilde görülecek. Şu an itibariyle korkulacak çok fazla bir şey yok ama yangın devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise "Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikamızda çıkan yangına müdahale, belediyemizin su araçlarının da desteğiyle devam ediyor. Üretim esnasında çıkan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı için mutluyuz. İBB İtfaiyesi ve emniyet güçlerimizle koordinasyon halinde, bölgeyi yakından takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tuzla" şeklinde konuştu.