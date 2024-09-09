Tuzla\'da Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı

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(İSTANBUL)- Tuzla'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili, TOKİ Oruç Reis İlkokulu'nda çaldı. Yaklaşık 62 bin öğrenci ve 4 bin öğretmen, 3 aylık aranın ardından ders başı yaptı.

Tuzla'da TOKİ Oruç Reis İlkokulu'nun ilk ve ortaokul öğrencileri de derse başladı. Okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Belediye Başkan Vekili Gökhan Can, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Dumlu, eğitimciler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi. Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "Sizler mutlu oldukça bizler de gelecekten umutluyuz. Geleceği sizler inşa edeceksiniz. Geleceği öğretmenlerimiz, velilerimiz toplumumuz, sivil toplum örgütlerimiz ile el ele vererek, dayanışarak en güzel şekilde inşa edeceğiz" dedi.

"Hep yanınızdayız"

Belediye Başkan Vekili Gökhan Can, "2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışına hoş geldiniz. 2024-2025 eğitim öğretim yılında da Tuzla Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız arkanızdayız. Şimdiden yeni eğitim öğretim yılı hepinize hayırlı olsun. Bizler de bugünlere sizin geçtiğiniz sıralardan geçip geldik. İnanıyorum ki sizler de hedefleriniz yolunda ilerleyerek çok iyi yerlere geleceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Yetişmiş insan kaynağı sizlerin arasından çıkacaktır"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, "Geleceğimizin teminatı olan kıymetli öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim-öğretim yılına daha başlamanın mutluluğunu ve heyecanını birlikte yaşıyoruz. Ülkemizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve aşmak ülküsüne erişme noktasında ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağı sizlerin arasından çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Öğrenciler, konuşmaların ardından hazırladıkları halk oyunları gösterisini sundul. Okul zilinin protokol tarafından çalınmasıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.

"Eğitim, sadece bireylerin değil, toplumun da gelişimi için kritik bir unsurdur"

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, okulların ilk gününde çocuklara ve öğretmenlere başarılı bir dönem diledi. Başkan Eren Ali Bingöl yayımladığı mesajında, "2024-2025 eğitim öğretim yılı, tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun. Bizler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceğiz. Eğitim, sadece bireylerin değil, toplumun da gelişimi için kritik bir unsurdur. Hep birlikte çalışarak, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunma hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Eren Ali Bingöl, yeni dönemde 'eğitimde fırsat eşitliği' başlığı altında hayata geçirdikleri eğitim destek planı ile 50 bin öğrenci kırtasiye setine kavuştu.

Destek paketi çerçevesinde, örgün eğitimdeki ilk öğrenciye bin 500 TL, sonraki her öğrenciye ise bin TL nakdi destek sunulacak. Ayrıca, 50 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtılacak ve ihtiyaç sahibi ailelere okul kıyafeti yardımı yapılacak. Belediyesi 2 bin 250 öğrenciye günlük beslenme desteği sağlayarak eğitimde fırsat eşitliği adına önemli bir adım atıyor.

Üniversite öğrencilerine destek

Başkan Bingöl, devlette veya vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyan 2 bin 400 üniversite öğrencisine nakdi yardım sağlayacaklarını belirtti. Eğitime her alanda destek sunan Tuzla Belediyesi, gençlerin maddi zorlukları aşarak eğitim hayatlarında başarılı olmalarını amaçlıyor.