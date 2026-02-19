Tuzla Belediyesi, Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi'ni Hizmete Açtı... Başkan Bingöl: "30 Günde Beş Büyük Projenin Açılışını Yaptık" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tuzla Belediyesi, Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi'ni Hizmete Açtı... Başkan Bingöl: "30 Günde Beş Büyük Projenin Açılışını Yaptık"

19.02.2026 12:58  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Tuzla Yaşam Ayyıldız Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi açılış töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yapılan yenilemelerin ve projelerin Tuzla halkına hizmet etmek amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi'nin kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından modern ve donanımlı bir yapıya kavuşan Tuzla Yaşam Ayyıldız Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "30 günde beş büyük projenin açılışını yaptık. Tuzla'da artık bekleyen değil, üreten ve hızla hayata geçiren bir belediyecilik anlayışı var" dedi.

Yenilenen Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi, Tuzla Yaşam Ayyıldız Şehrazat Salonu'nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Programa ilçe protokolü, belediye yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Restoranı, kafesi ve zengin içerikli kütüphanesiyle her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde yenilenen merkezin; sosyal, kültürel ve gastronomik alanlarıyla ilçenin yeni buluşma noktası olması bekleniyor.

Açılışta konuşan Bingöl, göreve geldikleri günden bu yana çalıştıklarını belirterek, "Bir hedef koymuştuk; bir ayda beş proje demiştik. 30 günde, hatta 27 günde beş büyük projenin açılışını gerçekleştirdik. Bu başarı ekip çalışmasının ve kararlılığın sonucudur. Tuzla'da artık bekleyen değil, üreten ve hızla hayata geçiren bir belediyecilik anlayışı var. Çalışma azmimiz durmadan devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Bir yandan Tuzla'nın tarihini ve kültürel değerlerini koruyoruz, bir yandan hizmet üretiyoruz"

Bingöl, yalnızca mevcut binaları yenilemekle kalmadıklarını, uzun yıllardır yapılmamış yatırımları da hayata geçirdiklerini belirterek stadyum, hayvan barınağı, viyadük ve trafik projelerine de değindi. Bingöl, "Palmiye'yi yıktık, yeniden yaptık. Tuzlalı komşularımız hak ediyordu, ihtiyaçtı. Ayyıldız'ı yıktık içini komple döktük, yeniden yaptık, ihtiyaçtı. Ama aynı zamanda Tepeören'e üç yıldır yapılmamış 75 dönümlük hayvan barınağını da biz yapıyoruz. Yıllardır yapılmamış Tuzla stadyumunu da biz yapıyoruz. Trafik sorununa ilişkin battı-çıktı projesini de biz hayata geçiriyoruz. Aydıntepe'de 10 yıldır yapılmamış viyadüğü de biz yapıyoruz. Bir yandan Tuzla'nın tarihini ve kültürel değerlerini koruyoruz, bir yandan hizmet üretiyoruz, bir yandan da mevcut tesislerin kalitesini sizlere layık hale getiriyoruz" diye konuştu.

"Ayyıldız'ı baştan aşağı yeniledik"

Merkezdeki yenileme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bingöl, "Burada 150 kişilik bir restoran bölümü vardı. Mutfak eskimişti, soğutma sistemi çalışmıyordu, yangın tesisatları yoktu, elektrik aksamı sorunluydu. Bu şartlarda verimli hizmet sunmak mümkün değildi. Biz yapının içini tamamen yeniledik, teknik altyapısını güçlendirdik ve kapasiteyi 260 kişiye çıkardık" dedi.

Seçim döneminde sosyal tesislerle ilgili özel bir anlayış ortaya koyduklarını vurgulayan Bingöl, "Sosyal tesislere belediye binası mantığıyla değil; kaliteli, estetik ve hijyen standartları yüksek bir restoran anlayışıyla yaklaşıyoruz. Vatandaşımız burada kendini özel bir mekanda hissetmeli dedik. Ayrıca Tuzla Mekan Kafe'yi ekledik. Ön bölümde çay, kahve ve atıştırmalık alanlarıyla hem hızlı hizmet hem de erişilebilir bir sosyal alan oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Bingöl, emeklilere yönelik uygulamalara da değinerek sosyal tesislerde uygun fiyatlı hizmet sunduklarını, çeşitli sosyal destek projelerinin sürdüğünü dile getirdi.

"Cam terası gençlerimize armağan ettik"

Bingöl, "Ayyıldız'ın en üst katında cam teras alanı vardı ve başkan yalnızca belirli programlarda kullanılıyordu. Şimdi burayı gençlerimize armağan ediyoruz. Sessiz ve sesli çalışma odalarıyla birlikte modern bir kütüphane haline getirdik. Aynı anda 206 öğrencimizin ders çalışabileceği bir kapasite oluşturduk" diye konuştu.

Gençlerin eğitimine ve sosyal gelişimine öncelik verdiklerini belirten Bingöl, "Her şey Tuzlalı gençlerimiz için. Öğrencilerimizin tamamı için nitelikli ve erişilebilir alanlar üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Çevre yatırımları ve kitap tanıtımı

Konuşmasında çevre yatırımlarına da yer veren Bingöl, atık deşarjlarının önlenmesi, dere yataklarının denetlenmesi ve koku sorununun azaltılmasına yönelik adımlar attıklarını ifade etti. Bingöl, ileri biyolojik arıtma tesisindeki çökertme havuzunun kapatıldığını, dere yataklarına güvenlik kameraları yerleştirildiğini ve kaçak deşarjlarla mücadele edildiğini belirtti. Koku sorununun önemli ölçüde azaldığını, tamamen ortadan kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, Tuzla'nın tarihine ışık tutan "Denizin Kucakladığı Şehir Tuzla" adlı kitabın da tanıtımının yapıldığı ve eserin vatandaşların ücretsiz erişimine açıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Tuzla Belediyesi, Eren Ali Bingöl, Bingöl, Güncel, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi, Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi'ni Hizmete Açtı... Başkan Bingöl: '30 Günde Beş Büyük Projenin Açılışını Yaptık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu 3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu
Yayın arasında başörtüsü takan Ece Erken tartışma yarattı Yayın arasında başörtüsü takan Ece Erken tartışma yarattı
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor

13:46
Tokat atma yarışmasına girdiler Biri bayıldı
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı
13:16
Icardi’nin kardeşinden Wanda Nara’ya sürpriz ziyaret
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
12:58
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
12:54
Lamine Yamal’dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:44
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:50:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi, Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi'ni Hizmete Açtı... Başkan Bingöl: "30 Günde Beş Büyük Projenin Açılışını Yaptık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.