Tuzla Belediyesi, Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi'ni Hizmete Açtı... Başkan Bingöl: "30 Günde Beş Büyük Projenin Açılışını Yaptık"

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi'nin kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından modern ve donanımlı bir yapıya kavuşan Tuzla Yaşam Ayyıldız Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "30 günde beş büyük projenin açılışını yaptık. Tuzla'da artık bekleyen değil, üreten ve hızla hayata geçiren bir belediyecilik anlayışı var" dedi.

Yenilenen Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi, Tuzla Yaşam Ayyıldız Şehrazat Salonu'nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Programa ilçe protokolü, belediye yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Restoranı, kafesi ve zengin içerikli kütüphanesiyle her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde yenilenen merkezin; sosyal, kültürel ve gastronomik alanlarıyla ilçenin yeni buluşma noktası olması bekleniyor.

Açılışta konuşan Bingöl, göreve geldikleri günden bu yana çalıştıklarını belirterek, "Bir hedef koymuştuk; bir ayda beş proje demiştik. 30 günde, hatta 27 günde beş büyük projenin açılışını gerçekleştirdik. Bu başarı ekip çalışmasının ve kararlılığın sonucudur. Tuzla'da artık bekleyen değil, üreten ve hızla hayata geçiren bir belediyecilik anlayışı var. Çalışma azmimiz durmadan devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Bir yandan Tuzla'nın tarihini ve kültürel değerlerini koruyoruz, bir yandan hizmet üretiyoruz"

Bingöl, yalnızca mevcut binaları yenilemekle kalmadıklarını, uzun yıllardır yapılmamış yatırımları da hayata geçirdiklerini belirterek stadyum, hayvan barınağı, viyadük ve trafik projelerine de değindi. Bingöl, "Palmiye'yi yıktık, yeniden yaptık. Tuzlalı komşularımız hak ediyordu, ihtiyaçtı. Ayyıldız'ı yıktık içini komple döktük, yeniden yaptık, ihtiyaçtı. Ama aynı zamanda Tepeören'e üç yıldır yapılmamış 75 dönümlük hayvan barınağını da biz yapıyoruz. Yıllardır yapılmamış Tuzla stadyumunu da biz yapıyoruz. Trafik sorununa ilişkin battı-çıktı projesini de biz hayata geçiriyoruz. Aydıntepe'de 10 yıldır yapılmamış viyadüğü de biz yapıyoruz. Bir yandan Tuzla'nın tarihini ve kültürel değerlerini koruyoruz, bir yandan hizmet üretiyoruz, bir yandan da mevcut tesislerin kalitesini sizlere layık hale getiriyoruz" diye konuştu.

"Ayyıldız'ı baştan aşağı yeniledik"

Merkezdeki yenileme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bingöl, "Burada 150 kişilik bir restoran bölümü vardı. Mutfak eskimişti, soğutma sistemi çalışmıyordu, yangın tesisatları yoktu, elektrik aksamı sorunluydu. Bu şartlarda verimli hizmet sunmak mümkün değildi. Biz yapının içini tamamen yeniledik, teknik altyapısını güçlendirdik ve kapasiteyi 260 kişiye çıkardık" dedi.

Seçim döneminde sosyal tesislerle ilgili özel bir anlayış ortaya koyduklarını vurgulayan Bingöl, "Sosyal tesislere belediye binası mantığıyla değil; kaliteli, estetik ve hijyen standartları yüksek bir restoran anlayışıyla yaklaşıyoruz. Vatandaşımız burada kendini özel bir mekanda hissetmeli dedik. Ayrıca Tuzla Mekan Kafe'yi ekledik. Ön bölümde çay, kahve ve atıştırmalık alanlarıyla hem hızlı hizmet hem de erişilebilir bir sosyal alan oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Bingöl, emeklilere yönelik uygulamalara da değinerek sosyal tesislerde uygun fiyatlı hizmet sunduklarını, çeşitli sosyal destek projelerinin sürdüğünü dile getirdi.

"Cam terası gençlerimize armağan ettik"

Bingöl, "Ayyıldız'ın en üst katında cam teras alanı vardı ve başkan yalnızca belirli programlarda kullanılıyordu. Şimdi burayı gençlerimize armağan ediyoruz. Sessiz ve sesli çalışma odalarıyla birlikte modern bir kütüphane haline getirdik. Aynı anda 206 öğrencimizin ders çalışabileceği bir kapasite oluşturduk" diye konuştu.

Gençlerin eğitimine ve sosyal gelişimine öncelik verdiklerini belirten Bingöl, "Her şey Tuzlalı gençlerimiz için. Öğrencilerimizin tamamı için nitelikli ve erişilebilir alanlar üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Çevre yatırımları ve kitap tanıtımı

Konuşmasında çevre yatırımlarına da yer veren Bingöl, atık deşarjlarının önlenmesi, dere yataklarının denetlenmesi ve koku sorununun azaltılmasına yönelik adımlar attıklarını ifade etti. Bingöl, ileri biyolojik arıtma tesisindeki çökertme havuzunun kapatıldığını, dere yataklarına güvenlik kameraları yerleştirildiğini ve kaçak deşarjlarla mücadele edildiğini belirtti. Koku sorununun önemli ölçüde azaldığını, tamamen ortadan kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, Tuzla'nın tarihine ışık tutan "Denizin Kucakladığı Şehir Tuzla" adlı kitabın da tanıtımının yapıldığı ve eserin vatandaşların ücretsiz erişimine açıldığı bildirildi.