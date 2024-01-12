 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı

Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor maçının son anlarında taraftarlar sahaya atladı. Yeşiltepe'nin teknik heyeti ile 13 yaşındaki sporcular onlarca kişinin saldırısına uğradı.

12.01.2024 - 11:24,  Güncelleme: 11:27
Abone Ol

Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe spor arasında oynan U-14 final maçı sonunda, Haznedar taraftarları sahaya inerek karşı takıma saldırdı. Yeşiltepe Spor Kulübünün Başkan Yardımcısı Emel Sungur, "Çok büyük bir kaos yaşandı, 13 yaşındaki çocuklar darbedildi. Hocalarımızdan ikisini darbettiler" diye açıklama yaptı.

U14 A ligi Final müsabakasında 10 Ocak Çarşamba günü saat 10.30'da Haznedar Ocağı ve Zeytinburnu Yeşiltepe kulübü karşı karşıya geldi. Maçın son dakikalarına doğru Yeşiltepe oyuncusuna yapılan faule tepki gösteren Haznedar yöneticileri ile rakip yöneticiler arasında tartışma çıktı. Maç Haznedar'ın 4-1 üstünlüğüyle biterken çıkan tartışma nedeniyle, onlarca taraftar sahaya indi. Taraftarlar, Yeşiltepe yöneticileriyle 13-14 yaşlar arasındaki oyuncularının üzerine doğru koşmaya başladı. Yöneticilerden bazıları soyunma odalarına kaçarken oyuncuları da dışarı doğru kaçtı. Yeşiltepe Teknik Direktörü Adil Demirbağ'ı yakalayan taraftar, Demirbağ'ı yere yatırıp tekme tokat darbetti. Arbede bir süre sonra son bulurken, bilinç kaybı yaşayan Demirbağ ambulans ile hastaneye sevk edildi. Zeytinburnu Yeşiltepe yöneticileri, Haznedar İdman Ocağı'ndan şikayetçi olacaklarını dile getirdi. O anları bazı taraftarlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

"HEM U14 ÇOCUKLARINI HEM DE BİZİ KOVALADILAR"

Darbedilen Yeşitepe kulübünün Teknik Direktörü Adil Demirbağ, Maç 4-1 oldu. maçın bitmesine son 3 dakika kala kaptanları, bizim oyuncumuza faul yaptı. Hocaları da, 'Faul yok' dedi. Bize yönelik hakarette bulundular. Sonra taraftar sahaya indi ve bizi kovalamaya başladı. Tribünde 100-200 kişi vardı hepsi sahaya indi, hem U14 çocuklarını hem de bizi kovaladılar. Beni darpbettiler, en son hastanede uyandım dedi

"BENİ ARKADAN BAŞKA BİR HOCA İTTİ"

U-14 takımının hocası Ömer Yörük ise, Rakip bizi yendi ve şampiyon oldu, onları tebrik ediyoruz. Maçın sonlarına doğru rakip takımın hocası Süleyman Cesur, bize istenmedik el kol hareketleri yaptı ve laflar söyledi. Süleyman hoca bir şey söylemek için giderken, beni arkadan başka bir hoca itti. Ondan sonra seyircilerden 20-30 kişi sahaya inerek üzerime gelmeye başladı. Bir tanesi yumruk attı bana. Ben o sırada hakem odası vardı kendimi oraya attım. Diğer hocamız soyunma odasına kaçarken dayak yedi. Hakemle de konuştuk tek tek not aldı. Yardımcı hocaları şunu dedi o sırada, ' Hocam maç bitti niye not alıyorsunuz' diye konuştu.

"13 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR DARBEDİLDİ"

Kulubün Başkan Yardımcısı Emel Sungur, "Hazneder İdman Ocağı takımıyla maçımız vardı, deplasmandaydık. Final maçıydı. Oyuncularımızla beraber sadece yönetim olarak gittik. Seyirci götürmedik. Maç normal başladı gayet iyi gidiyordu fakat, maçın sonlarına doğru rakip takımın Hocaları bize sataşmalara başladı. Bütün maç boyunca inanılmaz bir taraftar hakareti ve küfürleriyle karşılaştık. Kafamıza sular atıldı. Çok büyük bir kaos yaşandı, 13 yaşındaki çocuklar darbedildi. Hocalarımızdan ikisini darbettiler. Özellikle hocalarımızdan birisi ağır yaralandı, ambulansla hastaneye götürüldü. 13 yaşındaki çocuklarımızın vücuduna koca koca insanlar vurdular. Biz yapmayın dediğimizde, 'Oh size iyi oldu' dediler. Çok üzücü ben bu olayda karşı takımın ceza almasını istiyorum. Polis istememize rağmen polis desteği gelmedi" şeklinde konuştu.

Görüntü Türkiye\'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • heyula 41: Utanç... Yanıtla 2 0
  • süleyman hakan gökşen: normal, kulüp başkanı hakemi yumruklarsa olacağı budur... Yanıtla 2 0
  • Erdal Cekicoglu: Kulüp başkanı hakemi yumrukladı şimdi dışarı dolaşıyor tabiki bunlarda devamını getircek.kulup başkanına taraftarlar hocası sahip çıktı doğru yaptı diye Yanıtla 0 0

Zeytinburnu, Spor, Güvenlik, Şiddet, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:28:26. #1.11#
SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement