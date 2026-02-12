Ardahan'ın Yalnızçam Dağları'nda arka sol ayağı bulunmayan bir kurt, zorlu doğa koşullarında yaşam mücadelesi verirken görüntülendi. Karlı arazide yiyecek arayan kurt, doğasever Halil İbrahim Mert tarafından kayda alındı.
Halil İbrahim Mert, üç ayaklı kurdun yaklaşık 5 yıldır bölgede görüldüğünü belirterek, ilk kez net görüntüsünü çekebildiğini ifade etti. Mert, kurdun doğada tek başına hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.
Zorlu kış şartlarına rağmen yaşamını sürdüren kurdun görüntüleri doğaseverlerin ilgisini çekti.
Son Dakika › Güncel › Efsane kurt sonunda görüntülendi! Tam 5 yıldır bu şekilde yaşıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)