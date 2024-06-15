Üç Kuşak Boyunca Aynı Camide Görev Yapıyorlar

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Ankara'nın Mamak ilçesinde 44 yıl önce Akdere Fazilet Camisi'ni yaptıran Ünver ailesi, üç kuşaktır caminin imamlık görevini de sürdürüyor.

İmam Durali Ünver'in, oğlu Fevzi Ünver ile inşası için öncülük ettiği Akdere Fazilet Camisi 1981'de ibadete açıldı.

Baba Ünver'in 1986'ya kadar imam olduğu camide oğul Ünver de müezzin kayyım olarak görev yaptı.

İmam Durali Ünver'in emekli olmasıyla oğlu Fevzi Ünver girdiği sınav sonucu camiye imam olarak atandı.

Akdere Fazilet Camisi'nde 26 yıl görev yaptıktan sonra 1993'te emekli olan Fevzi Ünver ise görevi oğlu Abdullah Ünver'e devretti.

"Baba, oğul ve torun olarak bu kutsal görevi başarıyla yürüttük"

Emekli imam Fevzi Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin yerinde küçük bir mescit olduğunu, 1977'de mescidi yıkarak yerine cami yaptırdıklarını söyledi.

Babasının caminin yapım sürecinde çok çabaladığını belirten Ünver, cami cemaatinin fakir olmasına rağmen fedakarlık yaparak yardımda bulunduğunu belirtti.

Tek tip cami halısını almak için babasıyla Manisa'nın Demirci ilçesine gittiklerini anlatan Ünver, "Babamın, benim ve oğlumun imamlık yaptığı zamanda bu halıyı üç kuşak kullandık." dedi.

Babasının camide 400'den fazla hafız yetiştirdiğini bildiren Ünver, "Bir hafız kolay mı yetiştiriliyor? Ona emek vereceksin, seveceksin, kendini sevdireceksin, hizmet edeceksin, ancak o şekilde hafız olunur. Beni de hafız yaptı. 6 yaşında başladık, 11 yaşında hafız oldum." bilgisini paylaştı.

İmam hatip mezunu olmasına rağmen daha çok babasının kendisini yetiştirdiğini vurgulayan Ünver, önce müezzin kayyım, sonra imam olduğunu dile getirdi.

Babasının imam, kendisinin ise müezzin kayyım olduğu dönemde oğlunu imam hatip okuluna gönderdiğini anlatan Ünver, babası emekli olunca camiye imam olarak atandığını, oğlunun da sınavla aynı camiye müezzin kayyım olarak görevlendirildiğini söyledi.

Babası Durali Ünver'in 2002'de vefat ettiğini anlatan Fevzi Ünver, "Baba, oğul ve torun çok güzel anlaştık. Aramızda kin, sert muamele ve itaatsizlik yoktu. Bu kutsal görevi başarıyla yürüttük." açıklamasını yaptı.

"Dedemiz ve babamızdan aldığımız mirası devam ettiriyoruz"

Şu an Akdere Fazilet Camisi'nde görev yapan Abdullah Ünver ise camide 31 yıldır imam olduğunu belirtti.

Dedesi ve babasının görev yaptığı camide çalışmanın mutluluk verici olduğunu söyleyen Ünver, "Dedem bu camide 20 yıl, babam 26 yıl görev yaptı. Onlardan sonra ben de 31 yıldır halen görev yapıyorum. Bunca senedir burada hizmet yapmaktan gurur duyuyorum. Dedemiz ve babamızdan aldığımız mirası şu anda devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.