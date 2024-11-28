Uçan Köfteci İçin Yamaç Paraşütü Eğitimi

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Diyarbakır'da Uçan köfteci olarak tanınan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesiyle hayatını kaybeden Kadir Arslan'ın anısına yamaç paraşütü eğitimi düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde köfteci dükkanı işleten ve paramotorla yaptığı uçuşlar nedeniyle çevresinde Uçan köfteci olarak tanınan Kadir Arslan, 6 Şubat 2023'teki depremde eşi, 3 çocuğu, annesi ve babasıyla oturdukları Galeria Sitesi'ndeki yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti.

Uçan köftecinin hatırasını yaşatmak amacıyla Sur Havacılık Kulübü öncülüğünde, Türk Hava Kurumundan deneyimli pilotların katılımıyla yamaç paraşütü eğitim programı düzenlendi.

15 günlük programda, havacılığa ilgi duyan 10 katılımcı, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) standartlarına uygun eğitim alıyor.

"Uçuş güvenliği", "hava durumu analizleri" ve "yamaç paraşütü tekniği" gibi konularda teknik eğitim verilen katılımcılar Diyarbakır- Hani kara yolu mevkisinde belirlenen alanlardaki uygulama eğitimleriyle uçuş deneyimi de yaşıyor.

"Bölgenin bu sporlara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz"

Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Uçuş Okulunda eğitmen pilot Hasan Tur, AA muhabirine, Sur Havacılık Kulübü'nün davetiyle uçan köftecinin anısına eğitim düzenlediklerini belirtti.

İlk etapta 10 katılımcıya eğitim verdiklerini ifade eden Tur, "15 günlük sürede eğitimi tamamladıktan sonra kendi başlarına uçabilecekler. Amacımız Uluslararası Havacılık Federasyonunun sağladığı eğitim bünyesinde kendi başlarına uçuşlarını yaptırmaktır. Bölge şu an bu eğitimler için çok müsait. Burada ilk defa bu eğitimi veriyorum. Bundan sonraki süreçte de pilotlarımız burada uçuşlarını gerçekleştirerek hem kendilerini geliştirecekler hem de bölgede turizme katkı sunacaklardır." dedi.

Yamaç paraşütünün dünyada ve Türkiye'de hızla gelişen bir spor dalı haline geldiğini vurgulayan Tur, "Bölgenin de artık bu tarz sporlara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Amacımız onun gibi birçok pilot yetiştirmek"

Tur, ilerleyen süreçte bu alanda düzenlenecek festivallerin ve şampiyonaların bölgeye ciddi katkı sunacağına inandıklarını ifade ederek, "Uçan köfteci lakabıyla tanınan bir arkadaşımız vardı ve ailesiyle beraber maalesef depremde hayatını kaybetti. Onun anısına bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Gayet güzel bir coğrafya. Onun da uçtuğu gibi güzel bir coğrafyadayız. Burada amacımız onun gibi birçok pilot yetiştirmek." diye konuştu.

Uluslararası Havacılık Federasyonunun Türkiye'deki tek temsilcisinin Türk Hava Kurumu olduğuna işaret eden Tur, kurumun bünyesinde resmi olarak faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Tur, şöyle dedi:

"Bu faaliyetler her zaman resmi olarak yürütülmüyor. Şu anda resmi olarak bölgedeyiz. Bundan sonra da inşallah daha güzel zamanlarda, faaliyetler içerisinde pilotlar yetiştireceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün havacılıkla ilgili 'İstikbal göklerdedir' görüşü doğrultusunda ülkemizde gençlere bu havacılık faaliyetini sunmak istiyoruz."

"Bölgemizde yaygınlaştırmak istediğimiz bir spor"

Eğitime katılanlardan Hatice Dursun, Uçan köfteciden etkilendiğini, onun anısını yaşatmak için düzenlenen eğitimde uçuş yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Uçmanın hep hayali olduğunu ancak korkuları da olduğunu anlatan Dursun, şunları söyledi:

"Korktuğum gibi olmadı. O rüzgarı yüzünüzde hissetmek endişelerinizi yok ediyor. Güvenli uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Bu, bölgemizde var olan ve yaygınlaştırmak da istediğimiz bir spor. Bölgede yapılmıyor gibi bir algıya kapılmasın kimse. Diyarbakır'da çok güzel alanlar var. Uçmak gibi bir hayali olan herkesi aramızda görmek bizi mutlu edecektir."

Enis Kavasoğlu da yükseklik korkusunu gidermek için yamaç paraşütü ile 2017 yılında tanıştığını belirtti.

Daha önce Antalya'da yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdiğini dile getiren Kavasoğlu, "Bu eğitimin ilk kursiyerleri olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Yükseklik korkumu tamamen yendim. İnanılmaz bir duygu, eğlenceli bir spor." diye konuştu.

"Diyarbakır'da havacılığı geliştirmek istiyoruz"

Sur Havacılık Kulübü Başkanı Ömer Faruk Ruşen Işık, üç yıl önce yamaç paraşütüyle tanıştığını ve çeşitli yarışmalara katıldığını söyledi.

"Diyarbakır'da havacılık Uçan köfteci ile hayat buldu. Kadir ağabeyimizin anısına faaliyetlerimize devam ediyoruz." diyen Işık, Diyarbakır'ın bu spor için çok elverişli olduğunu belirtti.

Işık, "Havacılığın burada gelişmesi için aktif uçan pilot sayısı gerekiyor. Diyarbakır'da havacılığı, turizmi geliştirmek istiyoruz. Gençlerin, çocukların havacılıkla tanışmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.