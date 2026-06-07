Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı İstanbul'da

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısının onuncusuna, yarın İstanbul'da ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısının onuncusuna yarın (8 Haziran Pazartesi) İstanbul'da ev sahipliği yapacak.

Toplantıya, Azerbaycan tarafından Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan tarafından ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili katılacak. Toplantıda, üç ülke arasındaki mevcut iş birliğinin gözden geçirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin müşterek çalışma alanlarının ele alınması öngörülüyor.

Toplantı gündeminde bölgesel gelişmeler, dış politika meseleleri ve Güney Kafkasya'da iş birliği, ulaştırma, bağlantısallık ve bölgesel transit ağlarının güçlendirilmesi, enerji güvenliği, ticaret ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi başlıkları yer alacak.

TOPLANTIDA GÜNDEM YOĞUN OLACAK

Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantı kapsamında; jeopolitik belirsizliklerin, ekonomik kırılganlıkların ve güvenlik sınamalarının arttığı bir dönemde, Güney Kafkasya'nın stratejik öneminin daha da arttığını vurgulaması, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü iş birliği mekanizmasının, bölgede istikrar ve refahı teşvik eden önemli ve sonuç odaklı bir platform olduğunun altını çizmesi bekleniyor.

Türkiye'nin hem Azerbaycan hem Gürcistan'la geliştirdiği güçlü ve çok boyutlu ilişkilerin, bölgesel istikrar ve ekonomik entegrasyona önemli katkılar sağladığını belirtmesi de beklenen Fidan'ın, son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşümün, enerji arz güvenliği tartışmaları ve değişen jeoekonomik dinamikler ışığında, Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısallık bakımından Orta Koridor'un önemini artırdığına dikkat çekeceği kaydedildi.

Bu kapsamda, Bakan Fidan'ın, Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu Hattı başta olmak üzere Orta Koridor'da yer alan bölgesel ulaştırma projelerinin güçlendirilmesinin, lojistik ağların geliştirilmesinin ve taşımacılık imkanlarının artırılmasının ortak öncelikler arasında bulunduğunu ifade etmesi, enerji alanında bugüne kadar hayata geçirilen stratejik projelerin, yalnızca üç ülke için değil daha geniş bölgenin enerji güvenliği bakımından da önemli katkılar sunduğunu vurgulaması öngörülüyor.

Mevcut enerji ve sürdürülebilir bağlantısallık alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin, ayrıca bu konularda eş güdümün önemine işaret etmesi, Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve normalleşmenin tesisinin, bölgesel refahın güçlendirilmesi bakımından stratejik önem taşıdığını ifade etmesi de beklenen Bakan Hakan Fidan'ın, Rusya-Ukrayna savaşının Güney Kafkasya, Karadeniz ve diğer mücavir bölgelere tehdit oluşturmaya devam ettiğine işaretle, bahse konu ihtilafın bir an önce adil ve kalıcı bir barışa ulaşılarak sona erdirilmesi için diplomatik gayretlerin desteklenmesi gerektiğini dile getirmesi planlanıyor.

EN SON TOPLANTI İKİ YIL ÖNCE BAKÜ'DE DÜZENLENMİŞTİ

Türkiye–Azerbaycan–Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantıları, üç ülke arasındaki siyasi diyaloğun kurumsallaştırılması ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla tesis ediliyor. Toplantıların ilki, 8 Haziran 2012 tarihinde Trabzon'da düzenlenmişti. Dokuzuncu ve son üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı ise 15 Mart 2024 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmişti. Üçlü mekanizma çerçevesinde düzenlenen toplantılarda; dış politika ve bölgesel gelişmeler, ulaştırma ve bağlantısallık, enerji güvenliği, ticaret, ekonomik ilişkiler ve bölgesel altyapı projeleri başta olmak üzere ortak gündemde yer alan konular ele alınıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Avrupa ile Asya arasında stratejik bir bağlantı güzergahında yer almakta olup bu çerçevede, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Orta Koridor ve bölgesel lojistik ağların güçlendirilmesine yönelik projeler ile enerji alanındaki stratejik iş birlikleri, üç ülke arasındaki ortaklığın temel unsurlarını oluşturuyor.