Uganda'da Demir Yolu Temeli Atıldı - Son Dakika
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Uganda'da Demir Yolu Temeli Atıldı

Uganda\'da Demir Yolu Temeli Atıldı

Yapı Merkezi, Uganda'da 273 km'lik Demir Yolu Projesi'nin temelini attı. Proje 48 ayda tamamlanacak.

21.11.2024 19:16
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Türk inşaat şirketi Yapı Merkezinin Uganda'da inşa edeceği Malaba-Kampala (Doğu Hattı) Demir Yolu Projesi'nin temeli törenle atıldı.

Uganda Demir Yolları ile Yapı Merkezi İnşaat arasında imzalanan anlaşma kapsamında yapılacak ve Uganda'yı Kenya'ya bağlayacak 273 kilometrelik demir yolunun temelinin atılması için ülkenin doğusundaki Tororo'da tören düzenlendi.

Törene, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Uganda Ulaştırma Bakanı Katumba Wamala, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Erdem Arıoğlu ve Yapı Merkezi İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz katıldı.

Uganda Cumhurbaşkanı Museveni, buradaki konuşmasında, projenin hayata geçmesiyle trafiğin azalacağını ve şehirlerin rahatlayacağını söyledi.

Demir yolunun faaliyete geçmesiyle beraber ticaretin canlanacağını ifade eden Museveni, şöyle dedi:

"Halihazırda hizmette olan tren, çok sayıda insan tarafından kullanılmaktadır. Şu anda trenle 14 gün süren seyahat süresi Yapı Merkezi'nin yapacağı hat sayesinde 24 saate inecek. Gecikmeler çözüldükçe, ticaret yapma maliyetleri de azalacaktır."

Büyükelçi Ak da firmanın projeyi zamanında tamamlayacağına inandığını belirtti.

Arıoğlu da Yapı Merkezi İnşaat olarak, demir yolu inşaatındaki 50 yılı aşkın deneyimlerini bu projeye katmaktan son derece gururlu olduklarını dile getirerek, "Burada yalnızca bu ikonik projenin lansmanını yapmak için değil, aynı zamanda ulusları birbirine bağlayacak, ekonomik büyümeyi teşvik edecek ve ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirecek dönüşüm niteliğindeki bir projeyi kutlamak için toplandık." diye konuştu.

"Doğu Hattı Demir Yolu Projesi" ile Uganda ile ilişkileri de güçlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Arıoğlu, " Afrika'da güçlü temeller üzerine inşa ettiğimiz ilişkilerimizi Uganda'da devam ettirmekten büyük heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Proje 48 ayda tamamlanacak

Uganda'nın yanı sıra Doğu Afrika için de stratejik öneme sahip Doğu Hattı Demir Yolu'nun yapımı için Yapı Merkezi İnşaat ve Uganda Demir Yolları arasında 14 Ekim'de sözleşme imzalanmıştı.

Uganda'nın başkenti Kampala'dan Kenya'ya uzanacak hat, ülkeyi Kenya'nın Hint Okyanusu'na açılan Mombasa Limanı'na bağlayacak. Maliyeti yaklaşık 3 milyar dolar olan projenin inşaatına kasım ayında başlanacağı belirtilmişti.

Tamamlanması 48 ay sürecek olan 273 kilometre uzunluğundaki demir yolunda 2 büyük, 4 orta boyutlu istasyon, 3 yük terminali, 1'i ağır bakımlar için olmak üzere 3 entegre bakım onarım tesisi yer alacak.

Uganda'yı Kenya ile bağlayacak proje, yıllık 25 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Ulaşım, İnşaat, Güncel, Kenya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da Demir Yolu Temeli Atıldı - Son Dakika

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