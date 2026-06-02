Uganda'da Ebola Takibi Sürekli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uganda'da Ebola Takibi Sürekli

Uganda\'da Ebola Takibi Sürekli
02.06.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uganda'da 9 Ebola vakasıyla temaslı 580 kişi takibe alındı, sağlık çalışanları korunmaya çalışılıyor.

KAMPALA, 2 Haziran (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda'da teyitli 9 Ebola vakasıyla temaslı 580 kişinin takibinin sürdüğünü açıkladı.

Merkezin pazartesi günü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, 30 Mayıs itibarıyla ulusal müdahale ekipleri ve ortak kuruluşların söz konusu temaslıları takip altında tuttuğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Uganda'da salgınla bağlantılı olarak 9 teyitli vaka ve 1 ölüm kaydedildiği, teyitli vakalardan 3'ünün sağlık çalışanı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Her bir temaslının takip edilmesi, her bir numunenin test edilmesi ve ön saflarda görev yapan her bir sağlık çalışanının korunması, virüsün yayılmasını durdurma yolunda bizi bir adım daha ileriye taşıyor" denildi.

Merkez, gözetim, temaslı takibi, laboratuvar testleri, vaka yönetimi ve halkla iletişim yoluyla ortaklarıyla işbirliği içinde Uganda'nın salgınla mücadele çalışmalarına desteğini sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da Ebola Takibi Sürekli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu 8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
Asensio’dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım Asensio'dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
Türk inşaat devi resmen iflas etti Türk inşaat devi resmen iflas etti
Resmen açıklandı Lille’de Davide Ancelotti dönemi Resmen açıklandı! Lille'de Davide Ancelotti dönemi

10:36
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP’ye yakışmıyor
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
10:08
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
06:32
CHP’de dikkat çeken liste İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 10:58:52. #7.13#
SON DAKİKA: Uganda'da Ebola Takibi Sürekli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.