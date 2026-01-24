Uğur Mumcu, 33 Yıl Önce Katledildiği Evinin Önünde Düzenlenen Törenle Anıldı... Özgür Özel: "O Çekilmeyen Tuğlalardan Hala Karşımızda Bir Duvar Örülü" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uğur Mumcu, 33 Yıl Önce Katledildiği Evinin Önünde Düzenlenen Törenle Anıldı... Özgür Özel: "O Çekilmeyen Tuğlalardan Hala Karşımızda Bir Duvar Örülü"

Uğur Mumcu, 33 Yıl Önce Katledildiği Evinin Önünde Düzenlenen Törenle Anıldı... Özgür Özel: "O Çekilmeyen Tuğlalardan Hala Karşımızda Bir Duvar Örülü"
24.01.2026 14:19  Güncelleme: 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yıl dönümünde anma töreniyle yad edildi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılarak, Mumcu'nun cinayetinin Türkiye'nin karanlık tarihindeki yerini vurguladı.

(ANKARA) - Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 33 yıl önce katledildiği evinin önünde düzenlenen törenle anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel anma töreninde, "Uğur Mumcu cinayeti, Türkiye siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesidir. Bir kısmı aralanır gibi olmuş, ancak en yaygın dönemin bakanlarının tabiriyle 'Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır' denilmiştir. O çekilmeyen tuğlalardan hala karşımızda bir duvar örülüdür. Maalesef bu iktidar döneminde de bu tuğlaları sökmeye kimsenin niyetlenmediği gibi, yeni yeni duvarlar örülmüştür. Bu duvarların hepsini yıkmaya, o tuğlaların hepsini tuzla buz etmeye; Uğur Mumcu'nun bir gün aziz hatırasının önüne, hem geçmişteki bütün karanlık olayların aydınlatıldığı hem de bundan sonra bu tip karanlık olayların, kara düzenlerin devam etmediği bir iktidar gününde burada olmayı ümit ediyoruz" dedi.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 33 yıl önce katledildiği evinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Ulaş Karasu, Gamze Taşcıer, Aylın Nazlıaka ve bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Anma töreninde sanatçılar Ali Seçkiner Alıcı ve Turhan Alıcı türkülerini Uğur Mumcu için söyledi.

Özel, tören öncesinde, Uğur Mumcu'nun evine giderek, eşi Güldal Mumcu ve çocuklarıyla görüştü, taziyelerini iletti. CHP Lideri Özel, ardından Uğur Mumcu anıtına çelenk ve ardından patlamanın olduğu yere karanfil bıraktı.

Anma etkinliğinin ardından açıklama yapan Özel, şöyle konuştu:

"33 yıllık bitmeyen bir acının, yüreğimizde sönmeyen bir ateşin yıl dönümündeyiz. Uğur Mumcu'nun katledildiği yerde, katledildiği sokakta, onun hatırası önünde bir kez daha eğilerek; yüreğimizde hiç sönmeyen bir mumun acısını hissederek kendisini bir kez daha andık. Aynı tarih, aynı zamanda Gaffar Okkan'ın ölüm yıl dönümüdür; aynı zamanda İsmail Cem'in ölüm yıl dönümüdür. Her üçüne de Allah'tan rahmet diliyorum.

"O çekilmeyen tuğlalardan hala karşımızda bir duvar örülü"

Uğur Mumcu cinayeti, Türkiye siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesidir. Bir kısmı aralanır gibi olmuş, ancak en yaygın dönemin bakanlarının tabiriyle 'Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır' denilmiştir. O çekilmeyen tuğlalardan hala karşımızda bir duvar örülüdür.

Maalesef bu iktidar döneminde de bu tuğlaları sökmeye kimsenin niyetlenmediği gibi, yeni yeni duvarlar örülmüştür. Bu duvarların hepsini yıkmaya, o tuğlaların hepsini tuzla buz etmeye; Uğur Mumcu'nun bir gün aziz hatırasının önüne, hem geçmişteki bütün karanlık olayların aydınlatıldığı hem de bundan sonra bu tip karanlık olayların, kara düzenlerin devam etmediği bir iktidar gününde burada olmayı ümit ediyoruz. Onun için de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ben şimdi buradan Yalova'ya, Yalova'daki eylemimize gidiyorum."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Uğur Mumcu, Etkinlik, Türkiye, Kültür, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uğur Mumcu, 33 Yıl Önce Katledildiği Evinin Önünde Düzenlenen Törenle Anıldı... Özgür Özel: 'O Çekilmeyen Tuğlalardan Hala Karşımızda Bir Duvar Örülü' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:18:05. #7.11#
SON DAKİKA: Uğur Mumcu, 33 Yıl Önce Katledildiği Evinin Önünde Düzenlenen Törenle Anıldı... Özgür Özel: "O Çekilmeyen Tuğlalardan Hala Karşımızda Bir Duvar Örülü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.