Uğur Mumcu, Ankara Kent Konseyi'nde "Yürekli Kalem" Programıyla Anıldı

01.02.2026 13:14  Güncelleme: 15:08
Ankara Kent Konseyi, 33. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenen 'Uğur Mumcu: Yürekli Kalem' programıyla gazeteci Uğur Mumcu'yu anarak, onun iz bırakan yaşamını ve aydınlık mücadelesini sanatla harmanladı.

(ANKARA) - Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, Ankara Kent Konseyi'nde (AKK) 33. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında sanatçı Pınar Ayhan'ın özel olarak yazıp sahnelediği "Uğur Mumcu: Yürekli Kalem" programı ile anıldı. Müzik, söz ve duygusal anlatımlardan oluşan etkinlikte; Mumcu'nun iz bırakan yaşamı ve aydınlık mücadelesi sanatla harmanlandı.

AKK Medya Çalışma Grubu, Uğur Mumcu'yu Anma, 33. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında AKK Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi sanatçı Pınar Ayhan tarafından yazılıp sahnelenen, 'Uğur Mumcu: Yürekli Kalem' programına ev sahipliği yaptı.

Mumcu'nun yaşamını, düşünce dünyasını, aynı zamanda da kaleminin cesaretini, sanatçı Pınar Ayhan'ın kendine özgü sanatsal anlatımı eşliğinde dinleyicilerle buluşturan anma programı, duygu dolu anlar yaşatırken Başkentlilerden de yoğun ilgi gördü.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag) iş birliğiyle düzenlenen ve müziğin, sözün duygusal anlatımların iç içe geçtiği etkinlikte; piyano, keman, viyolonsel ile beraber Uğur Mumcu'nun iz bırakan yaşamı ve aydınlık mücadelesi, sanatın evrensel diliyle yeniden hatırlandı.

Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, AKK YİK Başkanı Şevket Bülend Yahnici, AKK Genel Koordinatörü Ömer Şan, AKK İcra Kurulu Üyesi Murat Akyüz, AKK YK Üyesi Birten Gökyay, yazar Ayşe Sucu başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi ve davetli katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan AKK Genel Koordinatörü ve gazeteci Ömer Şan, Uğur Mumcu'nun kaleme aldığı makalelerden alıntı yaparak sözlerine başladı ve merhum gazeteciyi üzüntü ile andığını belirterek, şunları söyledi:

"24 Ocak'ta binlerce Uğur Mumcu doğdu"

"Türkiye basın tarihinin en iddialı ve en üretken gazetecilerinden biriydi Uğur Mumcu. 24 Ocak 1993 Pazar günü bir hasta ziyareti için çıktığı evinin önünde katledildi. 24 Ocak'ı aynı zamanda Uğur Mumcu'nun doğum günü olarak da addetmek istiyorum; o tarihte, binlerce Uğur Mumcu da doğdu. Uğur Mumcu, Türkiye'nin basın tarihine önemli izler bırakan çalışmalar yaptı, dosyalar hazırladı, dördü söyleşi ve dizilerinden derlenen 31 kitabı yayınlandı. Mumcu'nun, 'Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi' ifadesiyle unutulmayan yazısı, 'Sesleniş' başlığıyla, 25 Ağustos 1975'te Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Uğur Mumcu, aynı zamanda Ankara'ya aşık isimlerden bir tanesiydi. Onun gibisi gelmez bir daha. Onu, Ankara sanatının ecesi Pınar Ayhan'ın eşsiz yorumuyla anacağız burada."

Programda, Mumcu'yu yakından tanıyan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, AKK YİK Başkanı Şevket Bülend Yahnici ve Pınar Ayhan'ın annesi Ülay Karakoç gibi isimler de söz alarak Mumcu'yu yad etti.

Kaynak: ANKA

