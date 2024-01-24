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Uğur Mumcu, ölümünün 31. yıl dönümünde Edirne ve Keşan'da anıldı - Son Dakika
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Uğur Mumcu, ölümünün 31. yıl dönümünde Edirne ve Keşan'da anıldı

ANKARA'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde Edirne ve Keşan ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı. Edirne'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından düzenlenen etkinlikte Mumcu için kortej oluşturuldu ve çelenk konuldu. Keşan'daki törende ise CHP Keşan İlçe Başkanı ve diğer katılımcılar konuşmalar yaparak Mumcu'yu anlattı ve anıtına karanfiller bıraktı.

24.01.2024 - 14:33,
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ANKARA'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci- yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde Edirne ve Keşan ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi'nce düzenlenen etkinlikle anılan Mumcu için vatandaşlar Edirne Belediyesi önünde bir araya gelerek kortej oluşturdu. Törene Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Hakan İşcan, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kortejin yürüyüşünün ardından Atatürk anıtında devam eden törende çelenk konuldu. ADD Edirne Şube Başkanı Celil Özcan Mumcu'nun adını taşıyan parkta konuşma yaptı.

'LAİK CUMHURİYET REJİMİNİ DÖNÜŞTÜRME ÇABALARINDAN HİÇ VAZGEÇMEDİLER'

Uğur Mumcu'nun vefatının, emperyalizmin seri siyasi cinayetler tuzağının kilometre taşı olduğunu dile getiren Özcan, Gerçekte vicdan özgürlüğü sadece laik toplumda meydana gelir diyen Uğur Mumcu, kalkınmanın da, istismarın önüne geçmenin de tek yolunun laiklik olduğunu dile getirmişti. Ancak, kapitalizm ve onun çocuğu Emperyalizm 100 yıldır; Atatürk Cumhuriyeti'ni Antiemperyalist - Tam Bağımsız - Üniter Ulus Devlet özünden kopararak, ulus olma bilincimizi ve ulusal birlik oluşturma irademizi etnik ırkçılık ve mezhepçilik tuzaklarına düşürmeye çalışmıştır. Emperyalistler, işbirlikçilerinin propagandaları ile laik cumhuriyet rejimini dönüştürme çabasından hiç vazgeçmediler dedi.

Özcan araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu ve aydınlanma şehitlerini unutmayacaklarını, katline yol açan değerlerin savunucusu olacaklarını dile getirdi. Özcan'ın konuşmasının ardından törene katılanlar Mumcu'nun adını taşıyan parkta büstüne karanfil bıraktı.

KEŞAN'DA TÖREN

Keşan'daki tören Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP parti üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Keşan Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından konuşan Avukat Baturay Ulu, '1993'ün 24 Ocağı işte böyle bir gündü. 31 yıl önce bugün büyük fikir insanı gazeteci ve hukukçu Uğur Mumcu hain bir saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Ancak aradan geçen zamanda halkı O'nu hiç unutmadı. Bilakis haklı davasına daha bir gayretle sarılır oldu. ve artık yalnızca bir fikir insanı değil, milletinin sinesinde yaşayan bir özgürlük savaşçısı kimliğine büründü' dedi. Anma töreni, Keşan Türkü Dostları Derneği tarafından 'Uğurlar olsun' ile 'Ankara'nın taşına bak' adlı türkülerin seslendirilmesi ve Uğur Mumcu Anıtı'na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.(DHA)

Uğur Mumcu, ölümünün 31. yıl dönümünde Edirne ve Keşan\'da anıldı
Kaynak: DHA
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Uğur Mumcu, Ankara, Edirne, Keşan, Politika, Güncel, Son Dakika

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