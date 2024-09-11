Kiev'de 4. Kırım Platformu Zirvesi - Son Dakika
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Kiev'de 4. Kırım Platformu Zirvesi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilen 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'nde, Başkan Zelenskiy, Kırım Tatar lideri Kırımoğlu'nu selamladı ve Rusya'nın savaş suçlarından sorumlu tutulması için uluslararası destek çağrısında bulundu. Zirvede 60'tan fazla katılımcı yer alırken, İngiltere 600 milyon sterlinlik yardım paketi açıkladı.

11.09.2024 20:46
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği zirvede, Zelenskiy, Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) temsilcileri ve tüm katılımcıları selamladı.

Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna'nın anlaştığı takas sonucu haziranda serbest bırakılan KTMM Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in da aralarında bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Rusya'nın esir aldığı tüm vatandaşların geri dönmeleri için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Zelenskiy, şunları ifade etti:

"Hiçbir şeyi ve hiç kimseyi esaret altında bırakmayacağız. Şu anda nerede olursanız olun ve sizin için ne kadar zor olursa olsun, Ukrayna'da ve Ukrayna'nın geçici olarak işgal altındaki topraklarındaki tüm vatandaşlarımızın bunu anlamasını istiyorum. Bu bizim ahlakımızın bir parçasıdır. Ukrayna topraklarını takas etmiyor ve halkını terk etmiyor."

Rusya'nın, Ukrayna'da savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini ve bunun için uluslararası ortaklardan destek almaya ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, "Bütün bunlar, savaşın adil bir sonu olmalı." dedi.

Kırım platformu Ukrayna'nın gücünü artırıyor

Zelenskiy, 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'nin açılışının ardından Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Letonya Başbakanı Evika Silina ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında da Zelenskiy, zirvede 60'tan fazla katılımcının yer aldığını belirterek, "Kırım Platformu, Ukrayna'nın gücünü her anlamda, özellikle de diplomatik alanda gerçekten artırıyor. Rusya'nın, dünyanın adaletin yeniden tesis edilmesi yolunda ilerlemekten vazgeçmediğini görmesi lazım ve kesinlikle bunu görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Ukrayna için 600 milyon sterlinlik yardım paketi açıkladı

Öte yandan, zirve dolayısıyla Kiev'de bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin, Ukrayna'ya yönelik bir yardım paketi açıkladığı bildirildi.

İngiltere hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Lammy'nin, Kiev'de, Ukrayna'ya 600 milyon sterlin değerinde yardım sağlayacaklarını söylediği belirtildi.

Açıklamada, Lammy'nin konuşmasında sarf ettiği "İngiltere'nin, Ukrayna'ya desteği sarsılmazdır. 600 milyon sterlin değerindeki destek taahhüdümüz, Ukrayna'ya verdiğimiz kalıcı desteğin en son parçasıdır." ifadesine yer verildi.

Lammy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile zirveye katılmak üzere bugün Kiev'e gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kiev'de 4. Kırım Platformu Zirvesi - Son Dakika

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