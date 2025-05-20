Ukrayna'dan AB'ye Rusya Yaptırımları Çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, savaşı sonlandırmak için Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, "Rus petrolünün tavan fiyatı 30 dolar olmalı." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Sybiha bugün Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Sybiha burada yaptığı açıklamada, Rus saldırılarının önlenmesi için Avrupa'nın işbirliği yapması gerektiğini kaydederek, "Rusya'nın saldırganlığını caydırmak ve kıtada barışı yeniden sağlamak için Avrupa'nın tam bir diplomatik seferberliğe ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek istediğini savunan Sybiha, "Ukrayna son haftalarda barışa engel olmadığını kanıtladı. Putin bu savaşı sürdürüyor, savaş istiyor. Bu nedenle Rusya'ya yönelik baskıyı artırarak saldırganlığını durdurmasını sağlamalıyız." diye konuştu.

Sybiha, AB'nin Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladığını anımsatarak,"AB, Rusya'ya karşı 17. yaptırım paketinin ötesine geçmeli. Rus petrolünün tavan fiyatı 30 dolar olmalı." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın daveti üzerine toplantıya katılan Sybiha, müttefiklere, özellikle Rusya Federasyonu Merkez Bankası olmak üzere Rusya'nın bankacılık altyapısına yönelik baskıyı artırma çağrısında bulundu.