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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB'nin 50 milyar avroluk destek kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB'nin 50 milyar avroluk destek kararını memnuniyetle karşıladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB\'nin 50 milyar avroluk destek kararını memnuniyetle karşıladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine 50 milyar avroluk destek sağlama kararının Ukrayna'nın ve Avrupa'nın ayakta duracağının açık bir işareti olduğunu belirtti. Zelenskiy, AB liderlerine teşekkür ederek, bu kararın Ukrayna'ya yönelik birlikteliğin ve desteğin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Zelenskiy Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına dikkat çekerek, Avrupa'nın Ukrayna için bir milyon top mermisi tedarik etme planının geciktiğini hatırlattı.

01.02.2024 18:07
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliğinin (AB) ülkesine 50 milyar avroluk destek sağlama kararının Ukrayna'nın ve Avrupa'nın ayakta duracağının açık bir işareti olduğunu bildirdi.

AB Liderler Zirvesi'ne video konferans ile katılan Zelenskiy yaptığı konuşmada Ukrayna için 50 milyar avroluk destek kararı için liderlerine teşekkür ederek "Bu, Ukrayna'nın ve Avrupa'nın ayakta duracağının açık bir işaretidir. Bu kararın 27 üye ülke tarafından oy birliğiyle alınmış olması da çok önemli. Bu da Ukrayna'ya yönelik birlikteliğinizin ve desteğinizin bir başka açık işaretidir." dedi.

Zelenskiy, Avrupa'nın tam güvenilirliğini ve kararlarının etkinliğini göstermek gerektiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

" Rusya'nın Avrupa'ya karşı Ukrayna cephesinde başlattığı saldırganlığa bir Rus müttefiki, yani Kuzey Kore'den gelen topçu mermileri ve balistik füzeler eklendi. Bunlar sivil altyapımızı tahrip eden İran'ın Şahed'lerine (insansız hava araçları) ek olarak şehirlerimizi vuruyor. İstihbarat, Rusya'nın Pyongyang'dan bir milyon top mermisi alacağını doğruluyor."

Avrupa'nın Ukrayna için bir milyon top mermisi tedarik etme planına dikkati çeken Zelenskiy, liderlere uygulamanın geciktiğini hatırlattı.

Zelenskiy, Avrupa Barış Fonu bünyesinde 4 yıl için 5 milyar avro sermayeli Ukrayna Yardım Fonu'nun oluşturulmasında AB liderlerinin oy birliğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Ocakta İsviçre'ye yaptığı ziyaret sırasında Küresel Barış Zirvesi düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlatan Zelenskiy, AB liderlerine zirve hazırlıklarına aktif olarak katılma çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB'nin 50 milyar avroluk destek kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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