Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 liderlerine çağrıda bulundu

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G7 liderlerine hitaben, "Gökyüzümüzü korumak ve karada ordumuzu güçlendirmek için neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Hepsine zamanında ihtiyacımız olduğunun farkındasınız ve size güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı dolayısıyla başkent Kiev'e gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile G7 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı.

Zelenskiy, yaptığı konuşmada, halkı adına G7 liderlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "İşbirliğimiz sayesinde Ukrayna'da ve Rusya'ya komşu diğer ülkelerde milyonlarca kişi, ana vatanlarının (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in arka bahçesi haline gelmeyeceğini hissedebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu kararlılık tüm zorlukların üstesinden gelir"

İki yıl önce hangi zorluklarla karşılaşacaklarını bilmeden bu haftaya başladıklarını belirten Zelenskiy, "Ancak şimdi güvenliği yeniden tesis etmek için liderliğimizin yeterli olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Dünyanın önde gelen demokrasileri, gerçekten kararlı olduklarında bu kararlılık tüm zorlukların üstesinden gelir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, çok şey başardıklarını ve dünyanın Putin'in savaşı kaybedebileceğini hissettiğine işaret ederek, Putin savaşı kaybettiğinde dünyada küresel uluslararası topluluğun ve hukukun kazanmış olacağını savundu.

Devlet Başkanı Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Birlikte geçirdiğimiz bu iki yıl için sizlere teşekkür ederim. O korkunç 24 Şubat ve Rusya'nın getirdiği tüm dehşet, Ukrayna'yı normal gelecekten mahrum bırakamadı, saldırılara karşı direndik. Bizim olanı geri alıyoruz ve Putin'in sistemine her Rus kötülüğünün tezahürünün bedelini kesinlikle ödeteceğiz ancak ortak başarımız için olması gerektiği gibi kararlı olmalıyız. Adaletin yerine getirilmesi için ilkeli olmalıyız. Mümkün olduğunca çok sayıda insanın hayatını korumak için aktif ve yorulmayı bilmez olmalıyız. Zaferimizin gerektirdiği gibi birlik olmalıyız."

Von der Leyen, Trudeau, Meloni'nin yanı sıra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve ABD Başkanı Joe Biden ile destek verenlere teşekkür eden Zelenskiy, "Gökyüzümüzü korumak ve karada ordumuzu güçlendirmek için neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Denizde başarımızı desteklemek ve sürdürmek için ihtiyacımız olan her şeyi biliyorsunuz. Hepsine zamanında ihtiyacımız olduğunun farkındasınız ve size güveniyoruz." görüşünü paylaştı.