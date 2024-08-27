Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yerli balistik füze testini olumlu değerlendirdi - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yerli balistik füze testini olumlu değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yerli balistik füze testini olumlu değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ilk yerli balistik füze testinin olumlu sonuçlandığını belirterek, askeri endüstriyel kompleksi tebrik etti. Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal planlarını engellediklerini ve F-16 savaş uçaklarının Ukrayna ordusuna sağladığı imkanlardan bahsetti.

27.08.2024 18:49
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ilk yerli balistik füze testinin olumlu sonuçlandığını belirterek, "Askeri endüstriyel kompleksimizi bu konuda tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, başkent Kiev'de gerçekleşen "Ukrayna 2024 Bağımsızlık Forumu"nun ardından düzenlediği basın toplantısında yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik operasyonuna değinen Zelenskiy, kamuoyunun Ukrayna'nın bu adımdan haberdar olmadığı için operasyonun başarılı olduğunu savundu. Zelenskiy, Kursk'a düzenledikleri operasyon neticesinde, Rusya'nın Harkiv bölgesine yönelik saldırılarını engellediklerini savunarak, "Kursk operasyonu, birçok şeyi beraberinde getirdi, öncelikle Harkiv bölgesinin işgalini durdurdu." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yerli balistik füze testini olumlu değerlendirdi

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi ve Çernigiv bölgelerine yönelik işgal planları olduğunu iddia eden Zelenskiy, Rusya'nın bu planlarını da engellediklerini söyledi. Zelenskiy, Kursk bölgesindeki askeri faaliyetlerin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesinin aşamalarından biri olduğuna işaret ederek, "Kursk operasyonu İkinci Barış Zirvesi (Ukrayna Barış Zirvesi) ile bağlantılı mı? Evet, çünkü Kursk operasyonu Ukrayna'nın zafer planının noktalarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA İLK YERLİ BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

Ülkesinin ilk yerli balistik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın ilk balistik füze testi olumlu sonuçlandı. Askeri endüstriyel kompleksimizi bu konuda tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yerli balistik füze testini olumlu değerlendirdi

BARIŞ PLANI PAKETİ

Bir barış planı paketi hazırladığını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'yı diplomatik yollarla savaşı bitirmeye zorlayan güçlü bir paket bu." dedi. Zelenskiy, eylül ayında söz konusu barış planını önce ABD Başkanı, ABD Başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump ile paylaşmak istediğini belirtti.

F-16'LAR ÇOK GÜZEL SONUÇ VERDİ

Zelenskiy ayrıca, ülkesine kısa bir süre önce teslim edilen F-16 savaş uçaklarının Ukrayna ordusuna sağladığı imkanlar hakkında da değerlendirmede bulundu. Bu uçaklar sayesinde Rus ordusunun dün fırlattığı bazı füze ve İHA'ları düşürmeye başladıklarını kaydeden Zelenskiy, "F-16'lar çok güzel sonuç verdi. Bu büyük (dünkü saldırı) saldırı kapsamında F-16'ların yardımıyla bazı füzeleri ve insansız hava araçlarını düşürdük. Ayrıca bize F-16'ları sağladıkları için ortaklarımıza da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yerli balistik füze testini olumlu değerlendirdi

RUSYA NÜKLEER SİLAHLARLA KORKUTMAYA ÇALIŞIYOR

Zelenskiy, Ukrayna'nın uzun menzilli silahların Rusya'ya yönelik kullanılması durumunda Rusya'nın nükleer silahlarla karşılık vermesi ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtladı. Rus yetkililerinin nükleer silah kullanma konusunda dünyayı "korkutmaya" çalıştığını savunan Zelenskiy, "Nükleer silahlarla korkutmak. Bu (Rusya'nın) korkutma programın bir parçasıdır." dedi. Nükleer silahın kullanılmasına izin verilmeyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Nükleer silah kullanımının tüm dünya tarafından desteklenmesi pek mümkün görünmüyor. Sanırım tüm dünyadan çok hızlı bir tepki gelecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yerli balistik füze testini olumlu değerlendirdi - Son Dakika

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