Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, AA\'ya konuştu Açıklaması

AYNUR ŞEYMA ASAN - Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya ile savaşın siyasi müzakerelerle ele alınıp sonlandırılmasından yana olduklarını belirterek, "Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve belki (ABD Başkanı Donald) Trump ile, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile görüşmek için buraya gelmeye hazır." dedi.

Sybiha, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Ukrayna'nın "gerçek stratejik ortaklar" olduğu ifadesini kullanan Sybiha, "Biz rakip değil, birbirini tamamlayan ülkeleriz." görüşünü paylaştı.

Sybiha, iki ülkenin ticari hacminin genişlediğine dikkati çekerek, Serbest Ticaret Anlaşması'nın Kiev'de onay sürecinde olduğunu aktardı.

Karadeniz'in "barış denizi" olması gerektiğinin altını çizen Sybiha, "İşbirliğimizin Karadeniz'de güvenliğe katkı sağlamasını umuyorum. Türkiye'nin güçlü filosu var." ifadesini kullandı.

Andrii Sybiha, Türk firmalarının Ukrayna'da yeniden inşa konusunda katılımını beklediklerinin altını çizerek, Türk firmaların yüksek kalitede hızlı hizmetler sunduklarını, buna değer verdiklerini söyledi.

"Savaşa rağmen ülkemizi yeniden inşa ediyoruz." diyen Sybiha, Ukrayna'daki binaların yaklaşık yüzde 60'ını kendi kapasitelerinde inşa ettiklerini belirtti.

"Eşsiz ve uygun bir diplomatik deneyiminiz var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin son görüşmesinin, ikili ilişkileri artırma konusunda dönüm noktası olmasını umduğunu vurgulayan Sybiha, Rusya ile müzakereler konusunda, "Büyük ülkenizin özel rolüne, örneğin Zelenskiy ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin arasında bir görüşme organize etme kabilinden üstlendiği arabulucu role ilgi duyuyoruz." dedi.

Sybiha, Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu konuda yardım etmesini istediğini aktararak, "Eşsiz ve uygun bir diplomatik deneyiminiz var. Böylesi zor bir görevde ilerlemek için siyasi diplomatik araçları görüyorsunuz. Bu, sizin için zor bir görev. Ukrayna, ülkenizde böyle bir toplantıya hazır." şeklinde konuştu.

"Rusya ile Ukrayna arasında müzakere yapmanın, barışa bir adım yaklaştıracağı" yorumunu yapan Sybiha, "Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve belki (ABD Başkanı Donald) Trump ile, Putin ile görüşmek için buraya gelmeye hazır." ifadesini kullandı.

"Ukrayna, toprak bütünlüğü ve egemenliği pahasına hiçbir formülü ve girişimi asla kabul etmeyecektir"

Sybiha, barış müzakereleri için Ukrayna'nın tutumunun açık olduğuna işaret ederek, "Ukrayna, toprak bütünlüğü ve egemenliği pahasına hiçbir formülü ve girişimi asla kabul etmeyecektir. Barış çabalarına bağlıyız. Bu savaşın ve insanların acı çekmesinin sona ermesini istiyoruz ve barış çabaları için hızlanmaya hazırız." diye konuştu.

ABD'nin barışın sağlanması konusundaki liderliği ve çabaları dolayısıyla müteşekkir olduklarını söyleyen Sybiha, "Ukrayna yönetiminin barış için hangi tavizleri göze alabileceği" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Muhtemelen şu an bulunduğumuz yerlerde (temas hatları) kalmaya ve ateşkes tesis etmeye hazır olma yaklaşımımız, zaten bizim tarafımızdan verilmiş devasa, çok büyük bir tavizdir. Koşulsuz ateşkese hazırız ve nasıl ilerleneceğine dair uygulanabilir tekliflerimiz var."

Sybiha, Rusya'nın istediği gibi Donbas bölgesinden birliklerini geri çekmelerinin ve bu bölgede Rusya'nın egemen olmasının kendileri için kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Ukraynalı Bakan, sürecin yalnızca ve tamamen diplomatik araçlar kullanılarak ilerletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Suriye'de gıda güvenliğine katkı sağlamaya hazırız"

Sybiha, Ukrayna'nın Suriye ile ilişkileri geliştirmeye ilgi duyduğunu ifade ederek, Türkiye, Ukrayna ve Suriye arasındaki üçlü görüşmede tarım, güvenlik işbirliği, lojistik gibi önemli meselelerde işbirliğini ele aldıklarını aktardı.

Ukrayna ve Türkiye'nin tarım alanında işbirliği yaparak Suriye'ye buğday tedarik ettiğini belirten Sybiha, "Suriye'de gıda güvenliğine katkı sağlamaya hazırız." dedi.

Andrii Sybiha, Suriye ile ticari ilişkilerini onardıklarını, yaptırımları kaldırdıklarını anlatarak, "Bu işbirliğini artırmak için büyük fırsatlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy'nin Körfez ülkelerine ziyaretine ilişkin Sybiha, Ukrayna'nın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile savunma alanında uzun dönem anlaşmalara vardıklarını kaydetti.

"(Türkiye) ordunuzun ihtiyaçlarının yüzde 80'inden fazlasını üretebiliyorsunuz"

Sybiha, Avrupa ülkeleri ile Ukrayna arasında İHA anlaşmalarının kıtadaki güvenlik sisteminin önemli elementi olduğunu ve bu işbirliğiyle birbirlerini güçlendirdiklerini söyledi.

Avrupa Birliği'nde (AB) güçlü müttefikleri bulunduğuna, "kritik materyaller, ekipmanlar konusunda bağımlılığı azaltmanın önemli olduğuna" dikkati çeken Sybiha, "Türkiye, bunun en iyi örneği olabilir. Şimdi ordunuzun ihtiyaçlarının yüzde 80'inden fazlasını üretebiliyorsunuz. Ukrayna, savaşta yüzde 40 oranında üretimi başardı ve biz de büyüyoruz. Ama siz harika bir örneksiniz." diye konuştu.