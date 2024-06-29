Ukrayna'nın İHA Saldırısında 2'si Çocuk 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Kursk bölgesine Ukrayna tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki Gorodişe köyüne İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.
Saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını kaydeden Smirnov, "Trajik bir şekilde, saldırıda aralarında 2 küçük çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
Smirnov, saldırıda yaralanan 2 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.
Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Tver, Bryansk ve Belgorod bölgelerine yönelik çeşitli İHA saldırılarının engellendiğini bildirdi.
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