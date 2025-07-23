Ukrayna-Rusya Esir Takası Düzenlendi - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya Esir Takası Düzenlendi

23.07.2025 23:26
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Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonrası esir asker takası gerçekleştirildi.

Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde haziranda İstanbul'da yapılan müzakerelerde sağlanan anlaşmalar gereği esir asker takası yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'da 2 Haziran'da sağlanan anlaşmalar kapsamında, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup esir Rus askerinin alındığı belirtildi.

Bunun karşılığında Ukrayna'ya bir grup askerin teslim edildiği kaydedilen açıklamada, alınan Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğu ve Rusya'ya getirileceği ifade edildi.

"1000'i aşkın Ukraynalı asker evlerine döndü"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar gereği esir askeri takasının 9'uncusunun yapıldığını aktardı.

"Ağır hasta ve ağır yaralı savunmacılar evlerine dönüyor." ifadelerini kullanan Zelenskiy, takas süreci kapsamında toplam 1000'i aşkın Ukraynalı askerin evlerine döndüğünü kaydetti.

Zelenskiy, esir asker takası sürecinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Tarafların açıklamalarında, esir takasında yer alan asker sayısına dair bilgi verilmedi.

İstanbul'da çeşitli uzlaşmalar sağlanmıştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma gereği 9, 10, 12, 14, 19, 20 ile 26 Haziran'da ve 4 Temmuz'da, Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

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