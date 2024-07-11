Ukrayna ve Romanya Karadeniz'de güvenlik işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Ukrayna ve Romanya Karadeniz'de güvenlik işbirliği anlaşması imzaladı

Ukrayna ve Romanya arasında Karadeniz bölgesinde güvenliği güçlendirmeye yönelik ikili işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi. Anlaşma çerçevesinde Romanya'nın Ukrayna'ya hava savunma sistemi vereceği ve savunma alanında desteklerini sürdüreceği belirtildi.

11.07.2024 20:42
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Ukrayna ve Romanya arasında Karadeniz bölgesinde güvenliği güçlendirmeye yönelik ikili işbirliği anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in ABD'nin başkenti Washington'da Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, tarafların, Ukrayna ve Romanya arasında güvenlik alanında ikili işbirliği anlaşması imzaladığı kaydedilen açıklamada, anlaşma çerçevesinde Romanya'nın Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi vereceği, savunma alanında desteklerini sürdüreceği ve teçhizatın topraklarından Ukrayna'ya hızlı geçişini sağlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Anlaşmada Karadeniz bölgesinde güvenliği güçlendirmek için işbirliği noktalarının belirlendiği bildirilen açıklamada, "Romanya, Karadeniz'in mayınlardan temizlenmesi konusunda Ukrayna'ya yardım edecek, Avrupa Birliği ve NATO araçlarıyla destek sağlayacak." ifadesi yer aldı.

Bükreş'in F-16 eğitim merkezinde, Ukraynalı pilotları eğitmesi konusunda yardımcı olacağı ifade edilen açıklamada, Romanya'nın Ukrayna'nın savunma sanayisini destekleyeceği de belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın ayrıca istihbarat, siber güvenlik, enformasyon güvenliği, mayın temizleme, yaptırım ve Ukrayna'nın yeniden inşası gibi konularda da işbirliğini öngördüğü kaydedildi.

Ukrayna, şimdiye kadar 23 ülke ile ikili güvenlik anlaşmaları imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna ve Romanya Karadeniz'de güvenlik işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

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