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Ukrayna ve Rusya arasında Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası - Son Dakika
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Ukrayna ve Rusya arasında Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası

Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası yapıldı. Rusya, 213, Ukrayna ise 248 esiri serbest bıraktı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 248 Rus askerinin Ukrayna'dan geri alındığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise 213 asker ve sivilin Rus esaretinden kurtularak evine döndüğünü duyurdu.

03.01.2024 - 21:43,
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- Ukrayna ve Rusya arasında Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası

Rusya 213, Ukrayna 248 esiri serbest bıraktı

MOSKOVA - Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası yapıldı. Rusya, 213, Ukrayna ise 248 esiri serbest bıraktı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Şubat 2022'den bu yana devam ederken, iki ülke arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 248 Rus askerinin Ukrayna'dan geri alındığı belirtilerek, "Zorlu müzakere süreci sonrasında 248 Rus askerinin Kiev rejiminin kontrolündeki bölgelerden geri getirildi. Rus askerinin geri dönüşü Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuk katılımı sayesinde mümkün oldu" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Rus askerlerinin askeri nakliye uçaklarıyla psikolojik ve tıbbi destek görmeleri için çeşitli kliniklere sevk edildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, Rusya'dan Ukraynalı esirlerin geri alındığını duyurarak, "213 asker ve sivilimiz Rus esaretinden kurtularak evine döndü" dedi.

Ukrayna ve Rusya arasında Temmuz 2023\'den bu yana ilk esir takası
Kaynak: İHA
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