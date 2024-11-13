Ukrayna'ya Destek İçin Ortak Çağrı - Son Dakika
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Ukrayna'ya Destek İçin Ortak Çağrı

Blinken ve Rutte, Ukrayna'ya destek ve savunma harcamalarını artırma çağrısı yaptı.

13.11.2024 13:18
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'de yönetim değişikliği öncesinde Ukrayna'ya desteği sürdürme ve savunma sanayi üretimi ile bu alandaki harcamaları artırma konusunda ortak çağrı yaptı.

Blinken, ABD'de Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerinin ardından Brüksel'e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında ilk görüşmesini NATO Genel Sekreteri Rutte ile İttifak'ın karargahında yaptı.

1 Ekim'de görevi devralan Rutte ile ilk yüz yüze görüşmesini yapan Blinken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Blinken, ikili görüşmede Ukrayna'ya verilen desteği genel hatlarıyla ele alırken, son dönemde Kuzey Kore askerlerinin savaşa dahil olması konusuyla ilgili verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

"Avrupa-Atlantik, Asya-Pasifik ve Orta Doğu'nun güvenliğinin giderek daha fazla birbirinden ayrılamaz hale geldiğini görüyoruz. Her zamankinden daha yakın bir şekilde birlikte çalışmanın yollarını bulmamız kritik önem taşıyor." diyen Blinken, savunma sanayi tabanını güçlendirmeye devam etmenin ve harcamaların gerekli yeteneklere odaklanmasının öneminin altını çizdi.

Blinken, gelecek aylarda müttefikleri çok yoğun ve önemli bir gündemin beklediğini belirterek, Başkan Joe Biden ve Rutte'nin İttifak'ı güçlendirmek için "her günü değerlendirmeyi" amaçladığını vurguladı.

Bunun hem ABD hem Avrupa'nın güvenliği için çok kritik olduğuna işaret eden Blinken, "Ayrıca Ukrayna'ya verdiğimiz her desteğe devam ederek, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendini etkili bir şekilde savunabilmesini sağlayacağız." dedi.

Rutte'den Ukrayna konusunda "rotayı" koruma çağrısı

Rutte de ABD'nin desteği sayesinde Rusya'nın galip gelemediğini, İttifak'ın iki yeni üye katarak daha da güçlendiğini söyledi.

"Açıkçası Ukrayna'nın mücadelede kalabilmesini, Rus saldırısını mümkün olduğunca geri püskürtmesini ve Putin'in Ukrayna'da başarılı olmasını engellemesini sağlamak için daha fazlasını yapmalıyız." ifadesini kullanan Rutte, şöyle devam etti:

"Bu Kuzey Koreli askerler Ukrayna için ekstra bir tehdit oluşturuyor ve Putin'in zarar verme potansiyelini artıracak. Ancak aynı zamanda bunun bedelini ödemek zorunda ve bunu teknolojiyle ödüyor. Örneğin füze teknolojisi Kuzey Kore'ye gidiyor ve bu sadece NATO'nun Avrupa tarafına değil, aynı zamanda ABD ana karasına, Güney Kore'ye, Japonya'ya da bir tehdit oluşturuyor."

Rutte, Çin ve İran'ın da Rusya'nın tarafında yer aldığını ifade ederek, bu durumun Orta Doğu'nun da istikrarsızlaştırılmasında rol oynadığını, dolayısıyla Ukrayna'da olanların artık küresel bir etkiye sahip olduğunu anlattı.

Genel Sekreter, "Bu, rotamızı korumamız gerektiği, hem ABD tarafında hem burada, Avrupa'da savunma üretimini artırmamız gerektiği, harcamalar açısından daha fazlasını yapmamız gerektiği ve Ukrayna'nın galip gelmesini sağlamak için daha fazlasını yapmamız gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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