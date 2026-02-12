Ukrayna'ya Destek Üst Düzeyde Toplantı

Ukrayna Savunma Temas Grubu, Brüksel'deki karargahta yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından İngiltere ve Almanya'nın öncülüğünde bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantının açılışında, Ukrayna'nın tüm müttefikler için temel öncelik olduğunu belirterek, barış müzakereleri sürerken Ukrayna'nın kendini savunmasına destek olunması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Savunma Temas Grubunun desteğin bel kemiğini oluşturduğunun altını çizen Rutte, Ukrayna'ya desteğin niteliği, niceliği ve hızının iyileştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Rutte, desteğin uzun süreli olması gerektiğini de vurgulayarak "Bu süreç kısa sürede sona ermeyecek. Çatışmalar yarın dursa bile Ukrayna, güçlü, modern ve iyi donatılmış silahlı kuvvetler inşa etmek için bizim yardımımıza ihtiyaç duyacak. Çünkü sonuçta bu, güvenlik garantileriyle birlikte Rusya tarafından yeniden yapılabilecek bir işgale karşı en iyi caydırıcı unsurdur." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya desteğin daha sürdürülebilir ve akıcı olması gerektiğini dile getiren Rutte, "Altını özellikle çizmek istiyorum, yük paylaşımının daha iyi yapılması lazım." mesajını verdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov, NATO ortaklarının verdiği desteğe teşekkür ederek Rusya'nın kayıplarının arttığını söyledi.

"Bugün Ukrayna'ya yönelik en büyük balistik saldırılardan biri gerçekleşti. 20'den fazla balistik füze fırlatıldı." diyen Fedorov, ülkesinin hava savunma sistemleri ihtiyacının altını çizdi."

Fedorov, "Ortakları, kış boyunca altyapımızı korumak için depolarındaki Patriot füzelerini transfer etmeye teşvik ediyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıda bakanlara bu yılki savunma vizyonlarını ve finansmanını sağlayacakları projeleri sunacağını bildiren Fedorov, "Bu, Ukrayna'nın dron ve füzelerin finansmanını ve dron saldırı birliklerinin kurulmasını içeriyor." diye konuştu.

Fedorov ayrıca ortakları Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını artırmaya davet ederek "Gölge Filo faaliyetlerini sınırlamaları gerekiyor. Tüm dünyada petrol tankerlerini durdurmaları gerekiyor, çünkü düşman bu durumda bu savaşı yürütemeyecek." değerlendirmesini yaptı.

500 milyon pound miktarında hava savunma desteği

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Ukrayna'ya yönelik yeni destek taahhütleri gerektiğini belirterek, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde de azami baskı kurulması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin Ukrayna'ya 500 milyon pound miktarında hava savunma desteği vereceğini bildiren Healey, bunun, Ukrayna için temel öncelikler arasında yer aldığına dikkati çekti.

Müttefiklerin Ukrayna'ya taahhütlerinin doğrudan cephe hatlarını etkilediğine işaret eden Healey, "Ancak stoklarımızı ve bütçelerimizi daha derinlemesine gözden geçirmemiz gerekiyor. Putin hiçbir sınır tanımıyor. Ukraynalı çocukları yataklarında öldürüyor. Hastane servislerini yok ediyor. Tüm şehirleri karanlığa ve soğuğa mahkum ediyor." ifadelerini kullandı.

Healey, Putin'in müttefiklerin eylemlerini yakından izlediğini kaydederek, "Ona, Ukrayna'nın yanında durma konusunda her zamankinden daha birlik içinde ve kararlı olduğumuzu gösterelim." çağrısında bulundu.

Hava savunma sistemleri, dronlar ve uzun menzilli topçu mühimmatı ihtiyacı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Ukrayna'nın, Rusya'nın tam ölçekli işgalinin başlangıcından bu yana en zorlu kışını yaşadığını dile getirdi.

Pistorius, aşırı soğuk hava koşullarında Ukrayna'da milyonlarca insanın elektrik, ısıtma ve sıcak suya erişemediğini belirterek, bunun Rusya'nın ülkenin enerji altyapısına yönelik sistematik saldırılarından kaynaklandığını ifade etti.

Rusya'nın barış değil, savaş istediğini açıkça gösterdiğini söyleyen Pistorius, Rusya'nın kışı sivillere karşı bir silah olarak kullandığını ve bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Almanya'nın Ukrayna'ya destek için çeşitli adımlar attığını aktaran Pistorius, geçen yılın sonundan önce Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek amacıyla önlemlerin başlatıldığını hatırlattı.

Pistorius ayrıca Patriot hava savunma sistemleri için acil ihtiyaç duyulan yedek parçaların sağlandığını, bunun Norveç'in katkıları sayesinde mümkün olduğunu belirtip teşekkür ederek, sağlanan desteğin Ukrayna'ya ulaşmaya devam ettiğini ve bunun Ukrayna'nın hava savunmasının operasyonel hazırlığını sürdürmesine katkı sağladığını söyledi.

Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaçlarının hava savunma sistemleri, dronlar ve uzun menzilli topçu mühimmatı olduğunun altını çizen Pistorius, Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için bu desteğin sağlanmasının gerekli olduğunu kaydetti.