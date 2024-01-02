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Ukrayna'ya yapılan füze saldırısında 4 kişi öldü, 92 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ukrayna'ya yapılan füze saldırısında 4 kişi öldü, 92 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde düzenlediği füze saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 92 kişinin yaralandığını açıkladı. Zelenskiy, saldırıda en az 70 füzenin düşürüldüğünü ve Kiev bölgesinin ağır şekilde vurulduğunu belirtti. Rus ordusunun son saldırılarla birlikte 31 Aralık'tan bu yana Ukrayna'ya 170'e yakın İHA ve onlarca füzeyle saldırdığı ifade edildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise Rusya'nın kritik öneme sahip altyapı, sanayi ve askeri tesislere saldırdığını duyurdu.

Ukrayna\'ya yapılan füze saldırısında 4 kişi öldü, 92 kişi yaralandı
02.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:34
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde düzenlediği füze saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 92 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugün yaklaşık 100 füze ile Ukrayna topraklarına saldırdığını belirterek, "En az 70 füze düşürüldü. Bunların neredeyse 60'ı Kiev bölgesinde vuruldu. Harkiv de ağır vuruldu." ifadesini kullandı.

Saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 92 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Zelenskiy, 31 Aralık'tan bu yana Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 170'e yakın "Şahed" İHA ve onlarca tip füze kullandığını, bunların çoğunluğunun sivil tesisleri hedef aldığını kaydetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın kritik öneme sahip altyapısına, sanayi, sivil ve askeri tesislerine saldırdığı aktarıldı.

Rus ordusunun gece saatlerinde 35 "Şahed" tipi İHA ile güneydoğu yönünden Ukrayna'ya saldırdığına işaret edilen açıklamada, İHA'ların tamamının yok edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın sabah 06.00 sularında Tu-95MS uçaklarından en az 70 seyir füzesi, 07.30 sıralarında ise MiG-31K uçaklarından X-47M2 Kinjal aerobalistik füzeleri fırlattığı kaydedildi.

Rus ordusunun denizden "Kalibr" seyir füzeleriyle, kuzeyden 12 İskender -M, S-300, S-400 tipi balistik füzeleriyle Ukrayna topraklarına saldırdığı vurgulanan açıklamada, Rusya'nın Su-35 taktik uçaklarından 4 X-31P anti-radar füzesi ateşlediği aktarıldı.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre düşman çeşitli tiplerde 99 füze kullandı. Hava savunma kuvvetlerinin diğer birimlerle işbirliğinde 10 Kinjal aerobalistik füzesi, 59 ?-101/?-555/?-55 model seyir füzesi ve 3 Kalibr seyir füzesi olmak üzere toplam 72 hava hedefi imha edildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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