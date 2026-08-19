Ukrayna Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Minnettarlık - Son Dakika
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Ukrayna Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Minnettarlık

Ukrayna Büyükelçisi\'nden Türkiye\'ye Minnettarlık
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Türkiye'nin savaşı bitirmek için gösterdiği çabalara minnettar olduklarını belirterek, Rusya'nın savaşı istemediğini, barışı en çok Ukrayna'nın arzuladığını söyledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, "(Türkiye) İki taraf için de Rusya ve Ukrayna tarafları için Türkiye'de görüşüp kararlar almak, çözüm yolları bulmak için çok çabalar sundu ve biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) şahsına, onun bütün ekibine, bütün Türk milletine ve devletine gerçekten çok minnettarız." dedi.

Celal, ülkesinin Bağımsızlık Günü öncesinde AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu günün artık daha da önemli olduğuna dikkati çeken Celal, "Çünkü biliyorsunuz, kaç senedir bizler savaşıyoruz. Bu, bir savunma savaşı. Biz bu savaşı başlatmadık." diye konuştu.

Celal, Ukrayna'nın eski SSCB'den ayrılma sürecine değinerek "(Ukraynalılar) 20. asır boyunca bile bugünkü gibi çok ağır zamanlardan geçip bu bağımsızlığa eriştiler. Şu sebepten, elbette bağımsızlık her bir Ukrayna vatandaşı için önemlidir. Çünkü bu bizim geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizdir." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki tüm Ukraynalılar için Bağımsızlık Günü'nün önemine atıfta bulunan Celal, "Ukrayna vardı, Ukrayna var ve var olacaktır. Elbette Ukrayna tüm ortaklarımıza, dostlarımıza her daim destek verecek ama düşmanlarımıza da cevabımız var. Bizim devletimize saldırırsanız, karşılığı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Ukrayna ilişkileri

Celal, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin en az 5 asırlık bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yaparak iki milletin Karadeniz'in etrafında asırlardır yaşadığını söyledi.

Ankara-Kiev ilişkilerinin son zamanlarda daha da güçlendiğini vurgulayan Celal, "Türkiye, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tanıyan ilk devletlerdendi. Bugünkü zor zamanlarda da bizim toprak bütünlüğümüze, bağımsızlığımıza ve egemenliğimize en çok destek veren dostlarımızdan." diye konuştu.

Celal, Türkiye'ye minnettarlıklarını dile getirerek 2022'de başlayan savaşın ardından Türkiye'nin pek çok Ukraynalıyı ağırladığını hatırlattı.

Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin çok iyi olduğu ancak daha fazla potansiyelinin bulunduğu değerlendirmesini yapan Celal, "Biz dostluktan yola çıkıp stratejik ortaklık kurduk. Dostlukla yürüdüğümüz yolda Allah'a şükür serbest ticaret anlaşmasını da kabul ettik ve yürürlüğe soktuk." dedi.

Türkiye'nin arabuluculuk çabaları

Celal, ilişkilerin geleceğinin parlak olduğuna dikkati çekerek "İstersek, ki bence Türkiye ve Ukrayna bunu istiyor, mutlaka beraberlikle çalışıp, işbirliği yapıp Karadeniz'de barışı tesis etmek ve barışı garantiye almak için birlikte ilerleyeceğiz ama aynı zamanda elbette bu savaşı sonlandırmalıyız ve Türkiye'nin rolü burada çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'nın savaşı bitirmek için çok çaba sarf ettiğine vurgu yapan Celal, şu ifadeleri kullandı:

"İki taraf için de Rusya ve Ukrayna tarafları için Türkiye'de görüşüp kararlar almak, çözüm yolları bulmak için çok çabalar sundu ve biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan) şahsına, onun bütün ekibine, bütün Türk milletine ve devletine gerçekten çok minnettarız. Biz büyük, gerekli ve önemli bir iş yaptık. Askeri esir takası Türkiye sayesinde gerçekleşti, bu İstanbul görüşmelerinden sonra olmuştu."

Celal, bu hedefe henüz yakınlaşılmadığını söyleyerek "Ukrayna olsun, Türkiye olsun, Avrupa ülkeleri olsun, ABD olsun, herkes bu savaşı bitirmek istiyor. Maalesef Rusya bunu istemiyor." dedi.

Rus yetkililerin sözlerine değinen Celal, "Biz istediğimiz için değil, Rusya'ya baskı yapmaya mecburuz. Bütün ortaklarımızı bu yolda bize destek vermeye çağırıyoruz. Çünkü Ruslar kendi isteğiyle bu savaşı bitirmeyi hiç istemiyorlar." diye konuştu.

Celal, "Rusları İstanbul'da ya da Ankara'da bir masaya getirip müzakere yapıp bu savaşı bitirmeye karar almaya teşvik etmek için mücadele etmeye mutlaka devam etmeliyiz ama herkes bilsin, barışı en çok Ukrayna istiyor. İmkanımız olsa bu savaşı şu dakikada bitirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Türkiye, Ankara, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Minnettarlık - Son Dakika

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