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ULAK'tan 2025'te 5G Hizmeti

ULAK\'tan 2025\'te 5G Hizmeti

ULAK Haberleşme, 2025'te Hasdal'da 5G altyapısını kurarak akıllı ulaşım sistemleri sağlayacak.

04.05.2025 11:34
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5G teknolojisine geçişte kullanılacak milli çözümlerin saha denemelerini sürdüren ULAK Haberleşme, 2025 yılı sonunda Hasdal bölgesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri altyapısını kurarak 5G hizmetini hayata geçirecek.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

ULAK Haberleşme, fuarda milli haberleşme çözümleri yerini aldı, ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

Şirket, haberleşme teknolojilerinin milli haberleşme ürünleriyle geliştirilmesi vizyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında 3 bin 130 adet 4.5G baz istasyonuyla hizmet veren ULAK Haberleşme, kullanıcılara kesintisiz ve güvenli iletişim deneyimi sunuyor.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, 5G teknolojisine giden yolda yürüttükleri çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

5G teknolojisinde altyapı ve yazılım ihtiyaçlarını milli haberleşme ürünleriyle karşılamaya odaklandıklarını vurgulayan Kömürcü, "Endüstriyel kuruluşlar ve operatörlerle yaptığımız çalışmalar sonucunda 5G geçiş süreci için saha deneme testlerimizi hız kesmeden devam ettiriyoruz." dedi.

Mevcut ticari sahalarında LTE modernizasyonu kapsamında saha testlerini sürdürürken yeni açılacak 5G sahalarının kurulabilmesi için de gerekli teknoloji geliştirme faaliyetlerini yürüttüklerine değinen Kömürcü, şöyle konuştu:

"4.5G + 5G baz istasyonu saha testlerimiz devam ederken, 5G baz istasyonumuzla kapalı devre özel şebekelerde (Mobile Private Network) saha denemelerine başladık. 2025 yılı sonunda Hasdal bölgesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri altyapısını kurarak 5G hizmetini hayata geçireceğiz. Bu altyapı, İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik bir koridor üzerinde 19 adet sahada 5G destekli akıllı ulaşım altyapısının kurulmasını kapsıyor. Araçların ve ulaşım altyapısının Araçtan Araca (V2V), Araçtan Altyapıya (V2I) ve Araçtan Buluta (V2N) haberleşme yeteneklerini artırarak, yüksek hızlı, düşük gecikmeli ve güvenli veri iletişimi sağlamasına olanak tanıyacak."

İhracat faaliyetleri de hızlanacak

LTE-A teknolojisine yönelik yurtdışında temaslarda bulunduklarını ve ihracat adımları attıklarını anlatan Kömürcü, Tacikistan, Nijer ve Sudan'da ULAK baz istasyonlarının özel şebeke çözümleriyle aktif olarak hizmet verdiğini belirtti. Kömürcü, "Bugün yerli ve milli haberleşme teknolojilerimizle yurt dışında da etkin şekilde faaliyet gösteriyoruz. Tacikistan, Nijer ve Sudan'da aktif olarak kullanılan baz istasyonlarımız, bölgesel haberleşme altyapısına önemli katkılar sağlıyor. 5G teknolojisi ile beraber özellikle Türk cumhuriyetleri ve Afrika bölgesi başta olmak üzere, farklı coğrafyalarda hem özel şebeke çözümlerimizle hem de operatör çözümlerimizle ihracatımızı daha da hızlandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ULAK Haberleşme olarak sadece bir haberleşme teknolojisi üreticisi değil, aynı zamanda küresel ölçekte rekabet edebilen bir marka olmayı amaçladıklarını vurgulayan Kömürcü, "Yurt dışındaki işbirliklerimizi artırarak, Türkiye'nin teknoloji ihracatına önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz. Haberleşme güvenliği ve veri mahremiyetinin kritik olduğu bir çağda, milli haberleşme ürünlerimizle fark oluşturmaya kararlıyız." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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