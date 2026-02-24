Ulaş Gölü Yeniden Doldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ulaş Gölü Yeniden Doldu

Ulaş Gölü Yeniden Doldu
24.02.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaş Gölü, yoğun yağışlar sonrası yüzde 100 doluluk oranına ulaştı, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların konaklama noktalarından olan ve su kaynaklarını azalması ile geçen yıl tamamen kuruma noktasına gelen Ulaş Gölü, bu yıl içerisinde görülen yoğun kar ve yağmur sonrası yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakar meke, yeşilbaş ördek, angut, uzun bacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl ekim ayında kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan göle, ilçedeki akarsu kaynaklarından can suyu verildi. Müdahaleler sonucu yeterli derecede su tutmayan göl, son yılların en yüksek yağış ortalaması görülen kentte karın da erimesi ve aralıklarla yağan yağmurla beraber yeniden su tuttu. Ulaş Gölü, uzun bir aradan sonra ilk kez yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

'YAĞIŞLAR DEVAM ETTİĞİ SÜRECE GÖLÜMÜZ KURUMAYACAK'

Ulaş Gölü'nün yapay bir göl olduğunu ve derinliğinin de düşük olduğunu belirten Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, "Geçen yıl çok kurak geçti. Bu gölümüz yapay bir göl. Kurak geçmesinden dolayı dolmadı. Her yıl doluyordu. Yazın da Tecer Irmağı'ndan takviye yapıyorduk ve nispeten buharlaşmayı önlüyordu. Yüzde 50 ve 30 civarında oluyordu ancak tamamen kurumuyordu. Geçen yıl da kışın dolmadı ve yazında baya bir sıcak geçti. Buharlaşmadan dolayı göl tamamen kurudu. Biz Tecer Irmağı'ndan takviye yapmamıza rağmen faydası olmadı. Ama bu sene gölümüz şu anda yüzde 100 doldu. İnşallah yağışlar devam ettiği sürece gölümüz kurumayacak" diye konuştu.

'GÖLÜN DERİNLİK SEVİYESİNİN ARTIRILMASI İÇİN BAŞVURU YAPTIK'

Belediye Başkanı İlbey, "Yine biz yazın da Tecer Irmağı'ndan takviye edeceğiz. Gölün bir derinliği yoktur. Suyumuz derinlik olmadığı için tahliyeden boşa gidecek. Gölün derinliği en fazla 120-150 santimetre aralığında. Kuraklık dönemlerde buharlaşma olduğunda kuruma yaşanabiliyor. Gölün derinlik seviyesinin artırılması için ilgili kurumlara başvurular yaptık. Yağışlarla göl eskiye döndü ama bunun kalıcı olması için yeterli derinliğin sağlanması gerekiyor. Bu sene çok mutluyuz. İlçemiz ve Sivas aşırı şekilde bir yağış aldı. Gölümüz bu mevsimde dolmazdı. Nisan ayına kadar zor dolardı. Bu sene çok erken doldu ve inşallah böyle de devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş Gölü Yeniden Doldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:14:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Ulaş Gölü Yeniden Doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.