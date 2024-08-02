Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Alanya-Gazipaşa Yolu'ndaki tünel tamamlandığında seyahat süresi 10 dakikaya inecek

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Alanya- Gazipaşa Yolu Gökçebelen Tünel Şantiyesi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Halihazırda 27 dakika süren seyahat, tünelimizi bitirdiğimizde yasal hız sınırlarıyla birlikte sadece 10 dakikaya inecek ve güvenli bir trafik sağlamış olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, şantiyede incelemelerde bulunmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere hem Antalya hem de Mersin tarafında program düzenlediklerini söyledi.

Antalya bölümündeki Gökçebelen Tüneli ile ilgili çalışmaları yerinde görmek istediğini anlatan Uraloğlu, "Gökçebelen Tüneli bizim için kıymetli. Çünkü birbirine en uzak illerden Antalya ve Mersin arasında halihazırda Karayolları sorumluluğunda olan yoldan ulaşımımız 483 kilometre uzunluğunda ve tabii çok eskiden yapılmış önemli bir bölümü ve standartları düşük bir yol var. Biz gerek yaptığımız çalışmalarla gerekse içinde bulunduğumuz Gökçebelen Tüneli'nin içinde olduğu bölümü de kapsayacak yapımı devam edecek çalışmalarla, yolumuzu 440 kilometreye düşürmüş olacağız. Buradaki tünelimiz iki geliş, iki gidiş toplam dört şeritli olacak. Şu anda 440 kilometrenim 404 kilometresini bitirmiş durumdayız. Bunun bir bölümü Mersin bir bölümü de Antalya il sınırları içerisinde kalıyor." dedi.

Uraloğlu, Gökçebelen Tüneli'nin sol tüpünün 11 bin 89 metre, sağ tüpünün de 11 bin metre olduğu bilgisini vererek, tünellerde toplam sekiz aynada çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

Uzunluğu toplam 22 bin 89 metre olan tünelin yaklaşık 5 bin 700 metrelik kesiminin kazı ve destekleme işlemlerini bitirdiklerini anlatan Uraloğlu, bunun da tünellerinin yaklaşık yüzde 26 bölümünü tamamladıkları anlamına geldiğini ifade etti.

Bağlantı yolarıyla 12 bin 500 metrelik uzunluğa sahip 11 bin metrelik tünelin, yaklaşık 20 kilometrelik bir bölümü bypass ettiğini dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halihazırda 27 dakika süren seyahat, tünelimizi bitirdiğimizde yasal hız sınırlarıyla birlikte sadece 10 dakikaya inecek ve güvenli bir trafik sağlamış olacağız. Bunun yanında hem zaman hem de yakıttan ciddi tasarruf yapmamıza vesile olacak. Yıllık yaklaşık 575 milyon liralık sadece bu tüneli açtığımızda bir tasarruf olmuş olacak. Ayrıca çevre hassasiyeti de yüksek olan bu bölgemizde karbon tanımlarından da yıllık 9 bin 31 ton tasarruf etmiş olacağız."

Uraloğlu, çalışmalara hızlı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizerek, yolu bitirdiklerinde birbirlerine en uzak olan iki ili birbirine daha da yaklaştırmış olacaklarını sözlerine ekledi.