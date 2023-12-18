Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: "Hayata Geçirdiğimiz Projelerle İnsanımızı Kendi Yöresinde İstihdam Ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda; AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılı ile 2023 yılındaki yol haritalarını göstererek "Bazı milletvekillerimiz 'Doğu, Güneydoğu'ya ne yaptık' dedi. Biz Batı'ya ne yaptıysak Doğu, Güneydoğu'ya onu yaptık. Eğer biz bugün bu yolları yapmasaydık 20 kilometre hızla ilerlerdik. Şimdi 90 kilometre saat hızla yollarımızda güvenle seyrediyoruz. Aşılmaz dağları tünellerle aştık ülkemizin her tarafında geçilmez vadileri ve suları teknolojik köprülerle geçtik, ülkemizin her tarafında. Biz hayata geçirdiğimiz projelerle insanımızı kendi memleketinde, yöresinde istihdam ediyoruz. Biz bu projeleri hayat geçirmesek İstanbul'un nüfusu 25 milyon olurdu" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, kürsüde AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılı ile 2023 yılındaki yol haritalarını göstererek şunları söyledi:

"Bazı milletvekillerimiz 'Doğu, Güneydoğu'ya ne yaptık' dedi. Biz Batı'ya ne yaptıysak Doğu Güneydoğu'ya onu yaptık. Eğer biz bugün bu yolları yapmasaydık 20 kilometre hızla ilerlerdik. Şimdi 90 kilometre saat hızla yollarımızda güvenle seyrediyoruz. Aşılmaz dağları tünellerle aştık ülkemizin her tarafında geçilmez vadileri ve suları teknolojik köprülerle geçtik, ülkemizin her tarafında. Bizim yaptığımız sadece ulaşım projesi değildir. Biz hayata geçirdiğimiz projelerle insanımızı kendi memleketinde, yöresinde istihdam ediyoruz. Biz bu projeleri geçirmesek İstanbul'un nüfusu 25 milyon olurdu" dedi.

Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi:

"197 MİLYAR DOLAR TUTARINDA İLAVE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

"Ulaştırma ve haberleşme alanında ülkemizin geleceğini planladığımız 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında, yapılacak olan yatırımlarımızla da Türkiye Yüzyılı vizyonumuza yakışacak ülkemiz altyapısını, gelecek nesillerimize miras bırakacağız. Bu kapsamda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ulaştırma ve altyapı yatırımlarını önümüzdeki 30 yıl için planladık. Toplam 197 milyar dolar tutarında ilave yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

"2028 YILINA KADAR DEMİRYOLU HAT UZUNLUĞUNU 17 BİN 11 KM'YE ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Akıllı ulaşım sistemlerini tesis etmek için Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri mimarisini oluşturduk. Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında ilk deneme kesimini yapacağız. Hızlı tren hatları ile ülke genelinde 81 milyonunun üstünde yolcuya hizmet verdik. 2028 yılına kadar demir yolu hat uzunluğunu 17 bin 11 Km'ye çıkartmayı hedefliyoruz. 2053 yılına kadar da demir yolu hat uzunluğunu 28 bin 600 Km'ye yükseltmeyi planlıyoruz.

"SON 6 AY İÇERİSİNDE ÜLKEMİZDEKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI YÜZDE 351 ORANINDA ARTTI"

Dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi'yle, bölgede ölçülen elektromanyetik alan değerini Avrupa Birliği için kabul edilebilir eşik değerin yaklaşık üçte birine indirerek 15 kat iyileşme gerçekleştirdik. 'Uzayda izi olanın, Dünya'da gücü olur' prensibiyle; yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlarımıza dünya ile eş zamanlı olarak sunuyoruz. 2021 yılında TÜRKSAT 5A ve TÜRKSAT 5B uydularını aynı yıl içinde uzaya göndererek Türkiye'nin uydu haberleşme yeteneğini önemli ölçüde artırdık. Yerli ve milli elektrikli aracımız TOGG artık yollarımızda. Sadece son 6 ay içerisinde ülkemizdeki elektrikli araç sayısı yüzde 351 ve elektrikli araç şarj soketi sayısı yüzde 289 oranında arttı.

"ASYA'DAN AVRUPA'YA YENİ LOJİSTİK KORİDORLARI OLUŞTURUYORUZ"

Asya'dan Avrupa'ya yeni lojistik koridorları oluşturuyoruz. Kalkınma Yolu Projesi ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanı'na gelecek yüklerin Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya ulaştırılması amacıyla 1200 km'lik çift yönlü otoyol ve demir yolu inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu koridorun ülkemizdeki demir yolu geçişi 2.088 kilometre olacaktır. Önemli bölümü halen işletmede olan güzergahın eksik bölümlerini hızla tamamlıyoruz. Kalkınma Koridoru'nun ülkemizdeki karay olu geçişi ise, 1.912 km olacaktır. 1.592 km'lik mevcut otoyolumuza ilaveten, Şanlıurfa-Ovaköy arasında 320 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni otoyol yatırımımızla, kara yolu geçişi tamamlanacaktır.

"DEFNE ACİL DURUM HASTANESİNİN BSK İMALATLARI TAMAMLANMIŞTIR"

Deprem bölgesinde bulunan ulaştırma yapıları da bu büyük afetten etkilenmiştir. Kara yollarında, demir yollarında, havalimanlarında ve limanlarda oluşan hasarlar acil müdahalelerle giderilmiştir. Deprem bölgesinde bulunan 9 adet havalimanımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. İlave olarak Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Defne, İskenderun ve Antakya Acil Durum hastanelerinin bağlantı ve iç yollarında da çalışmalara başlanılmış olup, Defne Acil Durum Hastanesi'nin BSK imalatları tamamlanmıştır.

Limanlar ile lojistik bölgelerin demir yolu bağlantısı sağlayacak iltisak hatlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Etüt proje çalışmaları devam eden hatlardan; Afyonkarahisar-Burdur, Kırıkkale-Kırşehir- Aksaray, Şanlıurfa-Mardin, Malatya-Elazığ-Diyarbakır, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta, Nurdağ- Kahramanmaraş hızlı tren hatlarının etüt proje çalışmalarını tamamlayacağız. Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatının yapım çalışmalarına devam edeceğiz. Demre Yat Limanı üstyapı projesini tamamlayıp işletmeye açacağız. Hatay İli İskenderun ilçesinde sahil tahkimatını ve hasar gören balıkçı barınağı onarımını tamamlayacağız."