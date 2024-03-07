Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Ülkemizi 29 bin kilometrelik bir demir yolu ağıyla donatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Devam eden projelerimizi bitirdiğimizde ülkemizi 29 bin kilometrelik bir demir yolu ağıyla donatacağız. Daha çevreci, güvenilir, ekonomik bir ulaşım sistemini de inşallah ülkemizin her tarafına yaygınlaştırarak, ülkeyi demir yolu ağlarıyla yeni baştan donatmış olacağız." dedi.
Uraloğlu, AK Parti Adana Gençlik Kollarınca Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen "Gençlik Aşkı ile Adana" programında, bir gün sonrasını düşünen Türkiye'den, 2028, 2035, 2053, 2071'i konuşan bir ülke haline geldiklerini söyledi.
Gençlerin gelecek olduğunu ifade eden Uraloğlu, "O ufukları size biz açmak durumundayız. Çok şükür Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, liderliğinde de biz bunu açmış durumdayız. Siz, ufka bakıyorsunuz, siz uzaya bakıyorsunuz." şeklinde konuştu.
" Gazze'de maalesef soykırıma varan vahşeti var"
Bütün mazlum coğrafyaların gözlerini çevirmiş Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a baktığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Gerçekten oralarda, bizden, ülkemizden, hele hele Cumhurbaşkanı'mızdan olan beklenti gerçekten bir başka. Bunu beraber görmemiz, beraberce anlamamız lazım. Onun için biz kendimizi öyle yetiştirmeliyiz ki sadece kendi ailemizi, ilimizi, ülkemizi değil, bütün mazlum coğrafyalara hizmet edecek donanımda kendimizi yetiştirmemiz lazım. Bakın bugün İsrail'in, Gazze'de maalesef soykırıma varan vahşeti var. En üst perdeden kim ses çıkarıyor? Cumhurbaşkanı'mız ses çıkarıyor ve gerçekten dikkate alınan da o. Bugün onun söyledikleri dünyada çok geniş bir etki uyandırdı. İnşallah Allah, o Gazzeli kardeşlerimizin maruz kaldığı şu zulümden de bir an önce kurtulmasını nasip etsin diyorum."
Uraloğlu, daha sonra yaptığı sunumda bakanlığın Türkiye ve Adana'daki yatırımlarını anlattı.
Türkiye'nin jeopolitik açıdan önemli bir ülke olduğunu, doğudan batıya ticaret ve ulaşımı sağlayan orta koridorun tam merkezinde yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, "Biz burada sadece bir ticaret taşımıyoruz. Bütün gönül coğrafyamıza, özellikle Orta Asya'ya, Türk cumhuriyetlerine de biz buradan ulaşıyoruz. Bunun için kıymetli." ifadesini kullandı.
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşımdaki teknolojisiyle 2071'e daha güvenle bakabildiklerini, hayal edilemeyen otoyollar, tüneller ve köprülerin yapıldığını söyledi.
"11 bin kilometrelik mevcut olan ağın neredeyse tamamını yeniledik"
Demir yolu yatırımları hakkında bilgi veren Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Türkiye'deki halihazırdaki demir yolu ağının 3 bin kilometreden bir miktar daha fazlasını biz AK Parti hükümetleri döneminde yaptık. Ama 11 bin kilometrelik mevcut olan ağın da neredeyse tamamını yeniledik. Devam eden projelerimizi bitirdiğimizde ülkemizi 29 bin kilometrelik bir demir yolu ağıyla donatacağız. Daha çevreci, güvenilir, ekonomik bir ulaşım sistemini de inşallah ülkemizin her tarafına yaygınlaştırarak, ülkeyi demir yolu ağlarıyla yeni baştan donatmış olacağız."
"Milli maç 90 dakika, Ankara- İstanbul arası 80 dakika olacak"
Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasındaki hızlı tren yatırımına değinerek, "Milli maç 90 dakika, Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak. İstanbul-Ankara arasında saatte 350 kilometre hızla 80 dakikalık bir sürede seyahat edecek olan bir projenin, proje yapım çalışmalarını başlattık. 2028'e kadar inşallah bunu yapım çalışmalarını başlatacağız. 2030'lu yıllarda da inşallah hem böyle bir seyahat imkanı tanıyacağız hem de bu teknolojiyi ülkemize kazandırmış olacağız." değerlendirmelerinde bulundu.
"Adana Havalimanını da asla atıl bırakmayacağız"
Ülkenin her tarafına havalimanları yaptıklarına dikkati çeken Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şu an 57 tane var, 3 tanesi devam ediyor, bir tane de planlanan var. Devam edenlerden bir tanesi de Çukurova Havalimanımızdır. O da gündemimizde. İnşallah onu da ulaşıma açacağız ama Adanalı kardeşlerimiz merak etmesin. Biz Adana Havalimanını da asla atıl bırakmayacağız. 2002'de sadece 50 ülkede 60 noktaya uçabiliyorduk. Bugün geçen hafta 131 olan ülkede 346 noktaya uçabiliyoruz. Neredeyse dünyanın her tarafına uçabiliyoruz."
Uraloğlu, ilk milli ve yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A uydusunu haziranda yörüngesine göndermeyi hedeflediklerini bildirdi.
"İnşallah 2026'da 5G'ye geçeceğiz"
Türkiye'de 549 bin kilometre fiber kablo uzunluğuna ulaştıklarını dile getiren Uraloğlu, "5G teknolojisini gençlerimiz merak ediyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah 2026'da 5G'ye geçeceğiz. Ama bir taraftan da 6G teknolojisini de dünyada takip etmeye başladığımızı size söylemek isterim." dedi.
Uraloğlu, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde düzenlenen "Mahalle Buluşması" programına da katıldı.
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