Uludağ\'da JAK Timleri 7/24 Görevde

21.03.2026 11:02
Uludağ'da JAK ekipleri, kesintisiz arama kurtarma hizmeti veriyor. 1373 olaya müdahale ettiler.

TÜRKİYE'nin önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 7 gün 24 saat teyakkuz halinde. JAK timleri, ihbara ulaştığı andan itibaren 2 dakika içerisinde müdahale noktasından kar motorlarıyla çıkış yapıp, koordinatlarını belirledikleri tatilciye ulaşıyor. Kuruldukları 1998 yılından bu yana 19 bin 420 olaya müdahale eden JAK timlerinin 'Beyaz cennet'te nefes kesen tatbikatı DHA tarafından görüntülendi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, kayak sezonunun devam ettiği 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ'da 7 gün 24 saat teyakkuz halinde. Hareket kabiliyetlerini geliştirmek için, belirli periyotlarla arama kurtarma tatbikatları gerçekleştiren JAK timlerinin kış tatbikatı, DHA tarafından görüntülendi. Timler, senaryo gereği kayakçının pist dışına çıkıp yaralanarak mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 3 kişilik tim kar motorlarıyla zirveye çıkıp, ihbara göre belirlenen koordinatlara ulaştı. Kayakçı, ilk müdahalesinin ardından termal battaniyeyle koruma altına alındı. Kayakçının, arkasında sedye bulunan kar motoruyla oteller bölgesine götürülmesiyle tatbikat sona erdi.

ANKARA'DA ÖZEL OLARAK EĞİTİLİYORLAR

Her türlü iklim koşulundaki çalışmalar için Ankara'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nda özel olarak eğitilen, Bursa kent merkezi ile ilçeler ve çevre illerdeki olası afet olaylarında da etkin rol oynayan JAK timleri, kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Yaralanma, mahsur kalma ve kayıp olaylarına, kar motoru ve UTV ile anında müdahale ediyor.

HEM KAR MOTORLARI HEM DE KAYAKLARLA DEVRİYE ATIYORLAR

JAK timlerinin ihbar olmadığı zamanlarda da hem kar motorları hem de kayaklarla sürekli devriye atıp, tatilcilerin güvenliğini sağladığını söyleyen JAK Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Ateş, "Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JAK timleri olarak Uludağ kayak merkezinde yeterli kuvvetle 24 saat esasına göre hazır bulunmaktayız. JAK timleri olarak Uludağ kayak merkezinde kış sezonu boyunca kazaya uğrayan, kaybolan, mahsur kalan ve telesiyej arızalarına müdahale ederek vatandaşların güvenli bölgeye tahliyelerini sağlamaktır" dedi.

3 AYDA 1373 OLAYA MÜDAHALE ETTİLER

Otellerin sezonu 19 Aralık 2025'te açtığı, kayak pistlerinin ise 29 Aralık 2025'te açıldığı Uludağ'da sezon başından bu yana binin üzerinde olaya müdahale ettiklerini belirten Kıdemli Başçavuş Ateş, "Sezon başlangıcından bu yana 775 mahsur kalma, 598 kazaen yaralanma olmak üzere toplam 1373 olaya müdahale edilmiştir. JAK timleri olarak sezon boyunca 598 kazaen yaralanma olayına müdahale edilmiş olup hayatını kaybeden vatandaşımız bulunmamaktadır" diye konuştu.

Aldıkları eğitimler ve düzenli tatbikatlar sayesinde hareket kabiliyetlerini geliştirdiklerini ve her olaya anında müdahale edebilecek beceriye sahip olduklarına dikkat çeken Fatih Ateş, "JAK timleri olarak aldığımız kurslar, yaptığımız eğitim ve tatbikatlar sayesinde karşımıza çıkabilecek her türlü göreve hazırlıklı bulunuyoruz. Bu nedenle meydana gelebilecek her türlü görevin üstesinden gelebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

2025 YILINDA 1208 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Sisli havalarda kaybolma olaylarının artığına dikkat çeken Kıdemli Başçavuş Ateş, JAK'ın kurulduğu 1998 yılından bu yana 19 bin 420 olaya müdahale ettiğini söyleyerek, "Hava durumu sisliyken kaybolma ve mahsur kalma olaylarında artış görülmektedir. Pistlerin kayak için elverişli olmadığı dönemlerde ise yaralanma sayılarında artış yaşanmaktadır. Timlerimiz, Uludağ kayak merkezinde 2025 yılı içerisinde 1208, kuruluş tarihinden günümüze kadar ise toplam 19 bin 420 kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olayına müdahale etmiştir" dedi.

'KAYBOLAN KİŞİ TİM GELENE KADAR KONUMUNU TERK ETMEMELİ'

Kayak kazalarının önlenmesi için tatilcilere uyarıda da bulunan JAK Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Ateş, şunları söyledi:

"Uludağ kayak merkezine gelen kayakçıların kaybolmamak için uyarı levhalarına ve görevli personelin yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerekir. Hava sisli ve yoğun kar yağışlıysa özellikle hakim olmadıkları pistlerde tek başına kaymaktan kaçınmalıdır. İşaretli güzergahların dışına çıkmamaya özen göstermelidir. Kaybolan kişi ihbar verdikten sonra bulunduğu konumu terk etmemelidir. Arama kurtarma ekipleri bulunduğu bölgeye ulaşana kadar kişinin soğukkanlı olması ve panikten uzak durması gerekmektedir."

Kaynak: DHA

