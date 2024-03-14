Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri, İsrail'in Gazze'deki durumu görmezden gelmesine tepki gösterdi

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Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, uluslararası topluma, Gazze'de İsrail tarafından "tasarlanmış açlığı" görmezden gelip bölgedeki durumu "insani krizmiş gibi göstermekle meşgul" olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Callamard, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum, Gazze'de yaşananları 'insani krizmiş gibi' göstermekle meşgulken, İsrail, hiçbir cezai yaptırım görmeden uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard, ABD'nin insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline inşa etmeyi planladığı geçici liman ile havadan insani yardımların, İsrail'in tüm bu uluslararası hukuk ihlallerine ve "tasarlanmış açlığa" çözüm getirmeyeceğini belirtti.

Callamard, dün BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir çalışanının öldüğünü, 22 Filistinlinin de yaralandığını bildiren paylaşımını alıntıladı.

Biden, Gazze'ye insani yardımlar için geçici liman kurulması talimatı vermişti

İsrail'in Gazze'ye giden kara yollarını kısıtlaması ve yardım akışının durma noktasına gelmesi nedeniyle, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden tarafından Birliğin Durumu konuşmasında, bölgeye geçici liman kurulma planı duyurulmuştu.

Biden, geçen hafta, geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu geçici liman, yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail, Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır."

İsrail'in, yardımları engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.