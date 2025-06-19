Uluslararası Af Örgütü'nden İmamoğlu Protestolarına İlişkin Rapor - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütü'nden İmamoğlu Protestolarına İlişkin Rapor

19.06.2025 12:21
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Uluslararası Af Örgütü, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sürecindeki protestolarla ilgili raporunda, kolluk güçlerinin hukuka aykırı uygulamalarını ve insan hakları ihlallerini eleştirdi. Raporda, suçlamaların düşürülmesi ve etkili soruşturmaların yapılması gerektiği vurgulandı.

(İSTANBUL) - Uluslararası Af Örgütü'nün, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı alınması ve tutuklanması sürecindeki protestolara yönelik hazırladığı raporda, "Kolluk görevlileri tarafından protestoculara yönelik cinsel şiddet ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet tehditleri ve işkence ve diğer türde kötü muamele de dahil tüm hukuka aykırı güç kullanımı ve diğer insan hakları ihlalleri iddiaları hakkında etkili, bağımsız, tarafsız ve hızlı soruşturmalar yürütülmeli ve etkilenenlere tazminat sağlanmalıdır" denildi.

Uluslararası Af Örgütü, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sürecindeki protestolarla ilgili rapor hazırladı.

Rapora göre, 10 binlerce kişi, 19-26 Mart günlerinde Türkiye genelinde barışçıl kitlesel mitinglere ve protestolara katıldı. İmamoğlu ve 53 kişi, 23 Mart'ta tutuklandı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Manisa dahil birçok ilde valilikler tüm toplantı ve gösteri yürüyüşlerini önceden yasakladı ve İstanbul Valiliği, ilk dört günlük yasağın sona ermesinin ardından 23 Mart'ta yasaklama kararının süresini 4 gün daha uzatarak kente girişleri ve çıkışları kısıtladı.

Uluslararası Af Örgütü, kolluk görevlilerinin biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve kinetik etkili mermileri hukuka aykırı olarak kullanmak ve yaralanmalara yol açan fiziksel şiddet uygulamak yoluyla barışçıl protestolara katılanları dağıtarak uluslararası insan hakları hukukunu ve standartlarını ihlal ettiği kanaatine vardı.

İşkence ve kötü muamele iddialarının soruşturulması gerektiği vurgulanan raporda, "Güç kullanımından kaçınılmalı ve güç kullanımı gerekliyse gerekli olan asgari ölçüyle sınırlandırılmalıdır" denildi. Bireysel birçok hak ihlaline de yer verilen raporda, yargı yetkililerine "Kolluk görevlileri tarafından protestoculara yönelik cinsel şiddet ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet tehditleri ve işkence ve diğer türde kötü muamele de dahil tüm hukuka aykırı güç kullanımı ve diğer insan hakları ihlalleri iddiaları hakkında etkili, bağımsız, tarafsız ve hızlı soruşturmalar yürütülmeli ve etkilenenlere tazminat sağlanmalıdır. Yalnızca barışçıl toplanma hakkını kullandığı için cezai suçlamalar isnat edilen tüm protestocular hakkındaki suçlamalar derhal ve koşulsuz olarak düşürülmelidir" çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü'nden İmamoğlu Protestolarına İlişkin Rapor - Son Dakika

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