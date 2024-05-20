Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF) Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika
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Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF) Ankara'da düzenlenecek

Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF) Ankara\'da düzenlenecek

ANDA Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF), Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle 21-26 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Festivalde, afetler konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla film yapımcıları ve sinema profesyonelleri bir araya gelecek. Etkinlik, doğal ve insan kaynaklı afetlerin etkilerini göstererek toplumda farkındalık ve dayanışma oluşturmayı hedefliyor. Festivalde açılış töreni ve kapanış töreni düzenlenecek, ödül kazanan filmler açıklanacak ve ödüller takdim edilecek. UAFF, 130'dan fazla ülkeden 3 bine yakın film başvurusu alarak küresel bir kitleye ulaşmayı başardı. Daha fazla bilgi için info@uaffest.com adresinden iletişime geçilebilir.

20.05.2024 11:31
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ANDA Derneği tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği "Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF)", 21-26 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

Uluslararası Afet Film Festivali'nde, film yapımcıları ve sinema profesyonelleri, afetler konusundaki farkındalığı sinema aracılığıyla artırmak için bir araya gelecek.

Doğal ve insan kaynaklı afetlerin yıkıcı etkilerini ortaya koyarak toplumda afet farkındalığı yaratmayı ve dayanışmayı arttırmayı hedefleyen etkinlik, farklı perspektiflerle afetleri anlamayı da sağlayacak.

Festival programının açılış töreni, yarın saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenecek ve "7 Mumun Işığında" adlı belgeselin izlenmesinin ardından, Antakya Medeniyetler Korosu konser verecek.

Kapanış töreni, 26 Mayıs saat 19.00'da Resim Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda gerçekleşecek. Törende, ödül kazanan filmler açıklanacak, ödüller takdim edilecek.

Yarışmaya 130'dan fazla ülkeden 3 bine yakın film başvurdu

UAFF, küresel bir kitleye ulaşmayı başararak, 130'dan fazla ülkeden 3 bine yakın film başvurusu aldı.

"Uluslararası Kurmaca Uzun Metraj Film", "Uluslararası Kurmaca Kısa Metraj Film", "Uluslararası Belgesel Film", "Uluslararası Animasyon Film" gibi yarışma kategorilerinin olduğu festivalde "6 Şubat Kuneşko Deprem Özel Ödülü" başta olmak üzere 20 ödül sahiplerini bulacak.

Festival hakkında daha fazla bilgi için "info@uaffest.com" mail adresinden iletişime geçilebilecek.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Film Festivali, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF) Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika

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