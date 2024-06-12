Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi Malatya'da Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi Malatya'da Başladı

Malatya'da İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi başladı. Kongrenin açılışında, afet sonrası pisikososyal destek hizmetinin önemi vurgulandı. Ayrıca, AFAD Afet Yönetim Merkezi Daire Başkanı Abdullah Özçelik, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depreme ilişkin bilgiler paylaştı. Kongre, yarın sona erecek.

12.06.2024 15:19
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Malatya'da İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi" başladı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konrenin açılışında, kurum ve kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının destekleriye afet sonrasında travmanın makul seviyelere indirilebilmesi için pisikososyal destek hizmetinin önemine dikkati çekti.

Yazıcı, Marmara Depremi'nin de çok büyük olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Keşke 1999 depreminden ders alaydık, biliyorsunuz o da çok büyük bir depremdi. Keşke bu kadar yıkım olmasaydı, keşke bu kadar vefat olmasaydı. Geldiğim günden beri söylüyorum, en yakınımızı toprağa veriyoruz. Hayat böyle bir şey. En yakınımızı mezara koyuyoruz yaşam devam ediyor. Deprem oldu, çok büyük bir afet. O bitmek tükenmek bilmeyen, adeta saatler sürdüğünü vatandaşımız söylüyor. 30 saniyenin tarifi saatlerce bitmedi. O anı hatırlamak bile tek başına travmaya girmenize yetiyor."

AFAD Afet Yönetim Merkezi Daire Başkanı Abdullah Özçelik ise çevrimiçi katıldığı programada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depreme ilişkin bilgiler verdi.

Özçelik, 6 Şubat'taki depremlerin etki alanının 120 bin kilometrekare olduğunu belirterek, "Ülkemizde sadece 14 milyon kişiyi doğrudan etkiledi. Deprem ülke dışındaki etki alanı 1 milyon 200 bin kilometrekarelik bir alanda hissedildi. Suriye, Mısır, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Irak'ta yoğun hissedildi. Suriye'de yıkımlar meydana geldi. Depremde 53 bin 649 canımızı kaybettik, 107 binin üzerinde de yaralımız var." dedi.

Deprem nedeniylme 90 ülkeden 11 bin 500 civarında kurtarma personelinin desteğe geldiğini hatırlatan Özçelik, "Toplamda 25 bin 250 arama kurtarma personeliyle bu depreme müdahale ettik. Birinci ve ikinci depremden sonrasında 26 bin 32 enkazda arama ve kurtarma çalışması yaptık. 39 bin enkazda ise arama çalışması yaptık. 142 bin 860 güvenlik ve trafik personeli görev yaptı. Toplamda tüm kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarımızdan 650 bin personelle müdühale ve iyileştirme çalışması yaptık." diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Toker Ergüder de deprem bölgesinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülen çalışmaları anlattı.

Japonya'dan çevrim içi olarak katılan Prof. Dr. Kiyosuhi Kansebishi de tusinami sonrası yaptığı ruhsal iyileşme çalışmalarından bahsetti.

Türk Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürlüğünden Alper Güler ise Kızılay'ın afet hizmetleri konusunda bilgiler verdi.

Kongrenin açılışında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Dr. Orhan Koç, İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Bayhan da selamlama konuşması yaptı.

İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde Malatya Turgut Özal Üniversitesinin destekleriyle Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu ile Acil ve Afet Sağlık Hizmetleri Derneğinin organizasyonuyla düzenlenen kongre yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi Malatya'da Başladı - Son Dakika

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