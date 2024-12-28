Uluslararası Başarısızlık Filistin'de Soykırım Beraberinde Getiriyor - Son Dakika
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Uluslararası Başarısızlık Filistin'de Soykırım Beraberinde Getiriyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki soykırım ve tehciri uluslararası kayıtsızlıktan yararlandığını belirtti.

28.12.2024 21:46
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım ve tehciri sürdürmek için uluslararası başarısızlıktan yararlandığını bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'ne karşı sorumluluklarını yerine getirmekte başarısız kaldığı ifade edildi.

İsrail'in de BMGK'nin söz konusu başarısızlığından yararlanarak Filistin halkına karşı soykırım ve tehcir suçlarına devam etmeye çalıştığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yaşanmaz hale getiren katliamların dozunu yükselttiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere katliam gerçekleştirilmesi ve halkın tehcir edilmesinin yanı sıra yerleşim yerleri ve hastaneleri yerle bir ettiği vurgulanan açıklamada, Gazze halkının maruz kaldığı soykırım ve tehcir suçları karşısında uluslararası toplumun kayıtsızlığına tepki gösterildi.

İsrail'in çekinmeden uluslararası hukuku ihlal ettiği aktarılan açıklamada, Gazze'deki soykırımın devam ettiği sürece uluslararası kurumların meşruiyetini yitirdiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, Gazze'de ateşkes ve insani yardımların girişini içeren BMGK'nin 2735 sayılı kararının uygulanması talebinde bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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