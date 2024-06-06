Uluslararası Hukuk Kuruluşlarından Tahir Elçi Davası İçin Adalet Çağrısı - Son Dakika
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Uluslararası Hukuk Kuruluşlarından Tahir Elçi Davası İçin Adalet Çağrısı

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşması öncesi uluslararası hukuk kuruluşları, sorumluların adalet karşısına çıkarılmasını ve duruşmaların uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütülmesini talep etti. Ayrıca, Elçi ailesinin taleplerinin dikkate alınması ve ölümünden sorumlu olanların cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

06.06.2024 13:03
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(DİYARBAKIR) - Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davanın 12 Haziran'da yapılacak karar duruşması öncesi uluslararası hukuk kuruluşlarından yapılan ortak açıklamada, 'Tahir Elçi'nin öldürülmesinden sorumlu olan herkes adalet karşısına çıkartılsın, duruşmalar uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütülsün ve sorumlular suçlu bulundukları takdirde işledikleri suçun ağırlığına uygun ceza alsın' çağrısı yapıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dörtayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015'de basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada katledilen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüne dair açılan davanın karar duruşması 12 Haziran'da Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Duruşma öncesi aralarında, Almanya Barosu (Deutscher Anwaltverein, German Bar Association, DAV), Amerikan Hukukçular Derneği (American Association of Jurists, Asociación Americana de Juristas, AAJ), Avrupa Barolar Federasyonu (the European Bars Federation, FBE), Avukatlar için Avukatlar (Lawyers for Lawyers), Brüksel Barosu (Ordre des avocats du barreau de Bruxelles), Demokrasi ve Dünyada İnsan Hakları için Avrupalı Hukukçular Derneği (European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights, ELDH), Hindistan Avukatlar Derneği (Indian Association of Lawyers), İngiltere ve Galler Barosu İnsan Hakları Komitesi (Bar Human Rights Committee of England and Wales, BHRC) gibi çok sayıda uluslararası hukuk kuruluşu ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Elçi ailesinin kanıt ve tanıklarla ilgili önemli taleplerinin mahkemece dikkate alınması ve ölümünden sorumlulu olanların cezalandırılması gerektiği belirtildi.

"Türkiye makamlarını aşağıdakileri temin etmeye çağırıyoruz" başlığıyla yayımlanan ortak açıklamada, şöyle denildi:

"Tahir Elçi'nin öldürülmesinden sorumlu olan herkes adalet karşısına çıkartılsın, duruşmalar uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütülsün ve sorumlular suçlu bulundukları takdirde işledikleri suçun ağırlığına uygun ceza alsın. Elçi ailesinin kanıt ve tanıklarla ilgili önemli talepleri mahkemece dikkate alınsın. Adli makamlar, Elçi ailesinin avukatlarının konuşmaları ve taleplerini dile getirmeleri için fırsat vermek ve Elçi ailesine ya da avukatlarına düşmanca herhangi bir tutumdan kaçınmak dahil olmak üzere silahların eşitliğini sağlasın ve davadaki uygunsuz önyargı ve ciddi prosedür ihlallerini düzeltsin.  Tanıklara işkence ve kötü muameleye dair şikayetler bağımsız ve tarafsız bir yargı birimi tarafından incelensin ve güvenilir bir şikayet olduğunun tespiti halinde bu beyanlar dosyadan çıkartılsın.  Elçi'nin ailesine ve sevdiklerine maruz kaldıkları ihlaller karşısında uluslararası hukuk gereğince uygun giderim sağlansın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Hukuk Kuruluşlarından Tahir Elçi Davası İçin Adalet Çağrısı - Son Dakika

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