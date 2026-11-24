Iğdır'da, Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması, Zengezur Koridoru'nun bölgeye sağlayacağı ekonomik ve ticari katkılar ile Iğdır'ın stratejik konumunun ele alınacağı Uluslararası Kafkasya Kongresi başladı.

Ticaret Bakanlığının paydaşlığında Iğdır Üniversitesinin ev sahipliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajları okundu.

Iğdır Üniversitesi Rektörü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ekrem Gürel, kongre açılışında yaptığı konuşmada, Azerbaycan Türkçesi, Ermenice, Farsça, Gürcüce, Rusça ve İngilizce dillerinde katılımcıları selamladı.

Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanmasında bölgesel işbirliği ve güven ortamının önemine dikkati çeken Gürel, "Asırlar boyunca doğu ile batıyı birbirine bağlayan medeniyetlerin, kültürlerin ve ticaretin ana damarı olan tarihi İpek Yolu bugün mevcut küresel dengeler ışığında yeniden doğuyor. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla birlikte stratejik önemi katbekat artan Iğdır artık Türkiye'nin Kafkasya'ya ve Türk dünyasına açılan en kritik kapısı konumundadır." dedi.

Gürel, İpek Yolu'nun küresel gelişmeler doğrultusunda yeniden önem kazandığını dile getirerek, "Hepimizin temel felsefesi şu olmalıdır, bu toprakların geleceği yine bu topraklarda konuşulmalıdır. Kafkasya'nın kaderi, kalkınma modelleri, lojistik hatları ve kültürel entegrasyonu tam da bu coğrafyanın kalbinde, bu toprakların evlatları ve bilim insanları tarafından şekillendirilmelidir. Bugün bu salonda oluşan sinerji bu idealin ve bu hedefin en somut göstergesidir." diye konuştu.

"Komşular arasında kaybolan güvenin yeniden inşasını murat ediyoruz"

Tarihi İpek Yolu'nun yalnızca ticari ürünlerin taşındığı bir güzergah olmadığını ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"Yüzyıllar boyunca Tebriz'den Trabzon'a, Nahçıvan'dan Kars'a ve Ani'ye giden kervanlar Ağrı Dağı'nın iki yanından geçti. İpek, baharat, halı taşıdılar ama yalnız bunları değil, kelimeler, ezgiler, hikayeler de taşıdılar. Marco Polo bile seyahatnamesinde bu dağdan sıklıkla bahseder. Bir bitki bilimci olarak bu kervan yolunun bir başka yükünü de hatırlatmak isterim. Tohum, Ağrı Dağı ve çevresi ülkemizin beş mikrogen merkezinden biridir. Bilim dünyası bu coğrafyada yetişen yabani bir buğday türüne bu dağın adını vermiştir. Ağrı Dağı buğdayı, dolayısıyla bu topraklar insanlığın sofrasındaki ekmeğin hikayesine de ortaktır. Şunu açıkça söylemek isterim ki İpek Yolu'nu ipek yaşatmadı, güven yaşattı. Bir tüccarın Tebriz'de verdiği söz Erzurum'da da geçiyorsa, kervansarayların kapısı her yolcuya aynı şekilde açılıyorsa yol yaşadı. Güvenin bittiği yerde ise en kadim yol bile sessizleşti. Bu yüzden İpek Yolu'nun yeniden doğuşu derken yalnızca rayları ve asfaltı kastetmiyoruz. Komşular arasında kaybolan güvenin yeniden inşasını murat ediyoruz."

İpek Yolu Asya'dan Avrupa'ya uzanan tarihi bir ticaret hattı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da İpek Yolu'nun yalnızca malların taşındığı bir güzergah olmadığını, aynı zamanda bilgi, kültür ve tecrübe paylaşımını sağlayan köklü bir etkileşim alanı olduğunu belirtti.

İpek Yolu'nun tarihsel önemi, Türkiye'nin ticaret ağındaki konumu ve Ahilik kültürüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürcan, İpek Yolu'nun Asya'dan Avrupa'ya uzanan tarihi bir ticaret hattı olduğunu, Türkiye'nin Kafkasya ile Anadolu'yu, Orta Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan konumuyla bu ağın merkezinde yer aldığını söyledi.

Ahilik kültürünün ticaretin ahlaki ve insani boyutunu tamamladığını vurgulayan Gürcan, şöyle konuştu:

"Bu yönüyle Ahilik kültürü İpek Yolu'nun temsil ettiği ticari hareketliliğin ahlaki ve insani boyutunu tamamlamaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak esnaf ve zanaatkarımızın kooperatif ve işletmelerimizin yalnızca iktisadi aktör olarak değil, aynı zamanda bu köklü ticaret ahlakının günümüzdeki muhafızları ve taşıyıcıları olarak kabul ediyoruz."

"Zengezur Koridoru yalnızca yeni bir ulaşım hattı değildir"

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ise İpek Yolu'nun tarihsel önemine, Zengezur Koridoru'na ve Iğdır'ın bölgesel ticaretteki stratejik konumuna dikkati çekti.

Orta Koridor ve Zengezur Koridoru gibi stratejik projelerin Asya ile Avrupa arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Alagöz, "Iğdır'ımızın sahip olduğu eşsiz coğrafi konumuyla son derece stratejik bir yerde bulunmaktadır. Türkiye'nin Azerbaycan'a açılan kapısı olan İran ve Ermenistan ile sınırları bulunan şehrimiz Anadolu, Kafkasya ve Türk dünyası arasında doğal bir bağlantı noktasıdır. Bizler bu konumu yalnızca coğrafi bir avantaj olarak değil, aynı zamanda büyük bir kalkınma fırsatı olarak değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Alagöz, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi, ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve sınır ticaretinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Zengezur Koridoru yalnızca yeni bir ulaşım hattı değildir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlantıları güçlendirecek, Türk dünyasının ekonomik ve kültürel bütünleşmesine katkı sunacak, bölgesel kalkınmaya yeni bir ivme kazandıracak stratejik çok önemli bir projedir. Bu koridorun hayata geçirilmesiyle birlikte Iğdır'ın ticaret, lojistik, sanayi ve yatırım alanlarında önemli fırsatlara kavuşacağına inanıyorum. Bizim arzumuz Kafkasya'nın çatışmalarla değil, barış, istikrar, karşılıklı güven ve ortak refahla anılan bir coğrafya haline gelmesidir. Çünkü inanıyoruz ki barışın güçlendiği, ticaretin geliştiği ve ülkeler arasındaki işbirliğinin arttığı bir Kafkasya bütün bölge halklarının yararına olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kongre Başkanı Prof. Dr. Ekrem Gürel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a hediye takdim etti.

Kongreye Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, Türkiye ve Kafkasya ülkelerindeki bazı üniversite rektörleri ile akademisyenler katıldı.