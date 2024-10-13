Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali İkinci Gününde Renkli Etkinliklere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali İkinci Gününde Renkli Etkinliklere Ev Sahipliği Yaptı

Kuşadası'nda düzenlenen ve 'Akdeniz Mutfağı' temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, ikinci gününde ünlü şeflerin atölyeleri ve sokak performanslarıyla katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Festival, lezzet durakları ve eğlenceli etkinliklerle doluydu.

13.10.2024 11:37  Güncelleme: 12:31
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(AYDIN)- Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, ikinci gününde de birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. İspanya, Hırvatistan ve Tunus'tan katılan ünlü şefler eşliğinde gerçekleşen atölye ve tadımlar gastronomi tutkunları tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, ilçenin 7 noktasında kurulan lezzet durakları ve sokak sahneleri katılımcılara keyifli bir gün yaşattı.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından, Ayhan Sicimoğlu'nun katkısıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, ikinci gününde de etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalin ikinci günü organizasyona İspanya'dan katılan ünlü şef David Raileanu eşliğinde gerçekleşen "Paella" atölyesi ile başladı.

Atölyeler ve tadımlar yapıldı

Şef David Raileanu tarafından risotto pirinci, sebze, safran, midye, karides, ahtapot gibi deniz ürünleri kullanılarak hazırlanan paella, Kervansaray'ı dolduran katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Tarihi Kervansaray'da Tunuslu şef Nebil Rokbani'nin katılımıyla gerçekleşen "Lablabi Çorbası" atölyesi ile ünlü Hırvat şef Matko Bukovec'in katılımıyla gerçekleşen "Fish Marinade" atölyesi ve tadımı da tam not aldı.

Akdeniz mutfağının yerel lezzetleri beğenildi

Bu yıl "Akdeniz Mutfağı" temasıyla düzenlenen festival kapsamında, ilçenin 7 noktasında kurulan lezzet durakları büyük ilgi gördü. İspanya, Fransa, Hırvatistan, Tunus, Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den katılan ünlü şefler tarafından hazırlanan yerel lezzetleri tatmak isteyen katılımcılar yemek stantlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İspanya'nın ançuezli tapas, Fransa'nın soğan çorbası, Hırvatistan'ın balık yahnisi, Tunus'un sebzeli kuskusu, Yunanistan'ın musakkası, İtalya'nın tiramisusu ve Türkiye'nin hünkar beğendisi çok beğenildi. Lezzet turlarından elde edilen gelir, 29 Haziran'da Kuşadası-Pamucak arasında çıkan orman yangınında zarar gören orman alanının ağaçlandırılması çalışmalarına aktarılacak.

Eğlence, müzik ve sanat sokağa taştı

Festival, gastronomi etkinliklerinin dışında eğlence, sanat ve müzik başlıklarında da renkli etkinliklere sahne oldu. Kurulan sokak sahnelerinde Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden festivale katılan sokak müzisyenleri, dansçılar akrobatlar ve pandomim sanatçıları tarafından sergilenen renkli ve eğlenceli performanslar katılımcılar tarafından ilgi ve merakla izlendi. Kasım Yaman Arkeo Park'ta kurulan çocuk oyun alanı ve yüz boyama noktası da ilgiyle karşılandı. Moğol Sirki ve Gana Akrobasi Sirki, Kolombiya Dans Grubu ile Cali Latino Salsa Dans Grubu'nun gösterisi festivalin gözdesi oldu.

Salyangoz düellosu merakla bekleniyor

Festivalin üçüncü gününde Türk şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız Şef Julien Moulieres arasında gerçekleşecek salyangoz düellosu merakla beklenyor Düelloda Türk ve Fransız usulü salyangoz pişirme yöntemi ile hazırlanan "escorgot" yarışacak. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali Kervansaray'da İtalya ve Yunanistan'dan gelen şeflerin katılımı ile iki atölye daha gerçekleşecek. Festival İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda dev kazanda pişirilecek olan keşkeğin halka ikram edilmesi ile son bulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali İkinci Gününde Renkli Etkinliklere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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