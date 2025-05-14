Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Manisa'da Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Manisa'da Başladı

Soma'da düzenlenen sempozyumda, iş güvenliği ve maden işçilerinin sağlığı üzerine konuşmalarda bulunuldu. TMMOB ve Maden Mühendisleri Odası'nın düzenlediği etkinlikte, bilim insanları ve sektör temsilcileri bilgi alışverişi yaptı.

14.05.2025 15:09  Güncelleme: 15:12
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(MANİSA) – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'nda konuşan Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Aykut Akdemir, "Bizim sözümüz değerli, emeğimiz daha çok değerli. Ama Soma'nın emeği, bu ülkenin her yerine değecek kadardır" dedi.

TMMOB ve Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu başladı.

Soma Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, TMMOB İzmir İKK Sekreteri ve Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Aykut Akdemir ve meslek odaları üyeleri ile konunun uzmanı akademisyenler katıldı.

Özfırat: "Bu bilgi alışverişi ülkemizin geleceğine katkı verecektir"

Programda konuşan Prof. Dr. Mustafa Kemal Özfırat, bilimsel çalışmaların ülkenin gelişimine katkısına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Her birimiz biliyoruz ki iş güvenliği sadece yasal sorumluluk değil, insan hayatına verilen değerin en somut göstergesidir. İş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirgemek için bilimsel çalışmalara önem vermek, planlı ve proaktif çalışmak, çalışanların iş eğitimlerini güncel tutmak bizim için önemli bir zorunluluktur. Sempozyumda toplam 37 adet bilimsel çalışma sunulacaktır. Sempozyum boyunca bilim insanları, sektör temsilcileri ve uzmanlar bilgi ve deneyimlerini ülkemizin faydası için paylaşacaktır. Bu bilgi alışverişi sadece bugünün değil, gelecekteki uygulamalarımızın ve ülkemizin geleceğine katkı verecektir."

Akdemir: "Bu sempozyum zor bir süreçten geçti"

TMMOB İzmir İKK Sekreteri ve Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Aykut Akdemir ise sempozyum için Soma'nın seçilmesinin sembolik ve tarihi bir anlam içerdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir matem havasında geçiriyoruz. Medeniyeti yaratan madenciliğin en onurlu bireyleriyiz biz. Ama aynı zamanda da 301 kişiyi bir ocakta yarım saatin içinde kaybedecek kadar da bu mesleğin emektarlarıyız. Acısını taşıyoruz. Bugüne dek yaşadığımız her türlü acının üzerine çıkmak için, iş güvenliği kavramının safi bir mevzuat olmadığını, bunun bir yaşam kültürü olduğunu bu mesleğin en onurlu mühendisleri olarak buradan bir kez daha söylemek için bu sempozyumu Soma'ya aldık. Sözümüzü her yerde söyledik ama iş güvenliğine dair söyleyeceğimiz her şeyi Soma'dan söylemek istediğimiz için Soma'da yaptık. Bu sempozyum zor bir süreçten geçti. Soma gibi bir yerde böyle bir sempozyum yapıyoruz. Bizim sözümüz değerli, emeğimiz daha çok değerli. Ama Soma'nın emeği, bu ülkenin her yerine değecek kadardır. Biz Soma için adalet istiyoruz demiştik. Bugün de hala talebimizden vazgeçmiyoruz. Burada söyleyeceğimiz her sözün, her bilimsel verinin bu ülkedeki çalışma ortamına ve ülkenin her tarafına adalet getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Manisa'da Başladı - Son Dakika

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