Uluslararası Mersin Briç Festivali Ödül Töreni İle Sona Erdi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Briç Spor Kulübü iş birliğinde bu yıl 38'incisini düzenlediği 'Uluslararası Mersin Briç Festivali' yapılan ödül töreni ile son buldu. Yurt içinden ve yurt dışından 300 sporcunun katıldığı ve 5 gün süren festivalde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Briç Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen festivale Türkiye'den 18 farklı ilden, yurt dışından ise; Ukrayna, Bulgaristan, Fransa, Lübnan ve Mısır olmak üzere toplam 300 sporcu katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde 5 gün boyunca süren mücadelelerde sporcular stratejik düşünme becerilerini test etti.

Turnuvada dereceye girenler ödüllerini; Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Gençlik, Avrupa Briç Federasyonu Türkiye Koordinatörü Tuba Akarcalıoğlu ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz'ın elinden aldı. Swiss ve açık ikili kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü takdim edildi.

Swiss takımlarda A grubu birincileri; Sinan Tatlıcıoğlu, İhsan Özcan Pehlivan, Selim Çelenk ve Orhan Veli Doğan olurken; B grubu birincileri; Kazım Tevfik Gürkan, Cengiz Şeker, Mustafa Akhun ve Bircan Öztürk oldu. C grubunda ise; Neşat Kalemci, Oktay Güneş, Mustafa Aksoy ve Ömer Erdoğan birinci oldu. Açık ikili turnuvasında A final birincileri; Ilko Popov ve Radoslav Radev, B final birincileri; Alaattin Erdoğan ve Nejat Özdoğan olurken, Genç kategorisinde yarışan Tuana Altun ve Toygar Altun birinci oldu. Kadınlar kategorisinde Esma Lale Fıratoğlu ve Ferah Altürk birinci olurken, Senyör kategorisinde Mehmet Osman Meto ile Ayşin Cananoğlu, son olarak da mix kategorisinde yarışan Duran Bağlı ve Saibe Nazan Abaç birinci oldu.

"Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Briç festivalimizi tamamladık. Önümüzdeki hafta da Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu var. Festivalimiz bu yıl 38. kez yapıldı. Gayet güzel bir organizasyon oldu. 5 farklı yabancı ülkeden sporcular vardı. Onun dışında ülkemizin pek çok değişik şehirlerinden gelen oyuncular vardı. Turnuvamız, çok güzel, sorunsuz bir şekilde bitti. Festivale katılan tüm sporculara Mersin Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Büyükşehir'in spora olan katkılarını hayranlıkla izliyoruz"

Mersin Briç Spor Kulübü Başkanı İbrahim Ethem Kerem, turnuvaya destek veren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin inanılmaz destekleri oldu. Mersin Briç Spor Kulübü olarak briç festivali ilk olarak Soli'de 38 yıl önce 12 masa ile başladı. Sonrasında 100'lü masalara ulaştı. İleriki dönemlerde bu destekler sayesinde bu sayının daha da artacağına inanıyoruz. Bir Mersinli olarak Büyükşehir'in spora olan katkılarını hayranlıkla izliyorum ve tebrik ediyorum" dedi.

"Akıl sporlarında yerel yönetimlerin desteği çok önemli "

Avrupa Briç Federasyonu Türkiye Koordinatörü Tuba Akarcalıoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin spora olan destekleriyle ilgili; "Bunun ülkemizdeki bütün belediyelere örnek olmasını diliyoruz. Spor branşlarında, özellikle akıl sporlarında yerel yönetimlerin desteği çok önemli ve buna ihtiyaç var. Uluslararası Mersin Briç festivali, 38 yıldır kesintisiz devam eden ve başarı çizgisini koruyup çıtayı hep yukarı çekmesi ile öne çıkan çok başarılı bir organizasyon. Başarıda sürdürülebilirliği en önemli kriter olarak görüyorum. O nedenle tüm camiamıza örnek olacak bir başarı hikayesi bu" ifadelerini kullandı.

Turnuvada dereceye giren sporcular ise turvanın çok iyi geçtiğini belirterek görüşlerini şu sözlerle belirtti:

Kadınlar kategorisi birincilerinden Ferah Altürk, "Çok zevkliydi. Briç harika bir spor ve herkese tavsiye ediyorum. 'Yaşım geç oldu veya üniversite okuyorum' demeyin. Bu insanın hayatında olması gereken bir spor ve ileriki yaşlarda çok faydasını görüyorsunuz."

Swiss kategorisinde A-1 birincilerinden Selim Çelenk, "Buraya Hatay'dan geldik. Burası bizim kardeş kulübümüz. 20 yıldır gelmeye çalışıyoruz. Burada çok dostumuz ve arkadaşımız var. Çok keyifli bir organizasyon oldu" dedi.