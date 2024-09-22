Uluslararası Organ Nakli Kongresi'nde Teşekkür Mesajı - Son Dakika
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Uluslararası Organ Nakli Kongresi'nde Teşekkür Mesajı

Uluslararası Organ Nakli Kongresi\'nde Teşekkür Mesajı

Bakan Memişoğlu, organ nakli sürecinin önemine vurgu yaptı ve dünyanın dört bir yanındaki hayata dokunanları onurlandırdı.

22.09.2024 22:03
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Organ Nakli Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Memişoğlu, "Bugün dünyada başta Gazze olmak üzere binlerce canın kıyıldığı, öldürüldüğü yerde sizler gibi bir canı kurtarmak için gecesini gündüzüne katan her bir insanlığın iyi tarafına teşekkür ediyor, kongremizin başarılı geçmesini diliyor saygılar sunuyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 30'uncu Uluslararası Organ Nakli Kongresi'ne katıldı. Kongreye Memişoğlu'nun yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Semazen gösterimi ile başlayan kongrede konuşan Memişoğlu, "Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sağlık bakanı olarak burada seslendirmek ve bana söz hakkı düştüğü için teşekkür ediyorum. 1975'te ilk böbrek naklini gerçekleştiren. 1980'te yirmi iki yaşında idealist bir stajyer olarak hocamın ilk karaciğer naklinde Hacettepe'de bulunan birisi olarak ve bir gün stajımızda böbrek nakli gerçekleştirdikten sonra üreterin ucunu gösterip idrarın çıktığı zaman işte çocuklar. Bu hayatını bu insanın değiştirdik yeniden hayata kazandırdık dediği heyecanını gördükten sonra ve 1979'da dünyaya örnek olacak organ ve doku naklini kanunu geçirten ve hazırlayan hocama minnetlerimi huzurunuzda arz ederim" diye konuştu.

'2023 SENESİNDE 5 BİNİN ÜZERİNDE NAKİL GERÇEKLEŞTİRDİK'

Memişoğlu, "Bize bu organ nakli heyecanını duyurduktan sonra 1999-2000 yılının başlarında yanında bulunduğu Andreas Hocamıza buraya katıldığı için teşekkür ediyoruz. Dünyanın en iyi cerrahlarından bir tanesi. Onlarla beraber çalıştık. Aynı zamanda Miami'de beraber yola çıktığımız ama daha sonra benim Türkiye'ye döndüğüm ve Miami'de kalan dünyanın en iyi organ nakli cerrahları, kardeşim dediğim o günden beri Akın Tekin hocamızın da burada olmasından memnunluk duyuyorum. Ona da hoş geldin diyorum. Türkiye, hocamın vizyonuyla, organ nakli yolculuğuna çıktı. Bugün 76 böbrek nakil merkezi, 52 karaciğer nakil merkezi, 15 kalp nakil merkeziyle, 2 akciğer nakil merkeziyle; ulusal organ transfer koordinasyon merkeziyle bin kişinin çalıştığı ve etik kurullar kontrolünde 2023 senesinde 5 binin üzerinde nakil gerçekleştiren ve bu nakillerin ve bir yıllık yaşam sürelerinin 95 civarında olduğu, organ naklinin, dünyada en iyi yapan ilk 5 ülkesinden bir tanesi. Bakanlık olarak hedefimiz, bu sayıları daha da arttırmak. Bunun yanında da, özellikle kadaratif bağışları teşvik edip sayılarını arttırmaktır. Ben burada çıkacak, karar verilecek her şeyin sağlık ve insanlığa faydası olacağını düşünüyorum. Bugün, dünyada başta Gazze olmak üzere binlerce canın kıyıldığı, öldürüldüğü yerde, sizler gibi bir canı kurtarmak için gecesini gündüzüne katan, her bir insanlığın iyi tarafına teşekkür ediyor, kongrenizin başarılı geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Organ Nakli Kongresi'nde Teşekkür Mesajı - Son Dakika

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