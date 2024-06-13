Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Pınar tarafından düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu yıl 'Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız' temasıyla gerçekleştirildi. Yarışmanın ödülleri İzmir'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül alan çocuk ressamlara bisiklet, kablosuz kulaklık ve profesyonel resim çantası ile malzemeleri hediye edildi. Ayrıca, bazı çocuklar eğitim bursu ve jüri özel ödülü kazandı. Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, çocukların sanatsal gelişimlerine önem verdiklerini belirterek, geleceği birlikte inşa edeceklerine inandıklarını ifade etti.

13.06.2024 10:31
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Pınar tarafından çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 43 yıldır aralıksız gerçekleştirilen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu yıl "Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız" temasıyla düzenlendi.

Pınar'dan yapılan açıklamaya göre, yarışmanın ödülleri İzmir'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Ödüle hak kazanan çocuk ressamlara bisiklet, kablosuz kulaklık ve profesyonel resim çantası ile malzemeleri hediye edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Duru Naz Kılınç ve Kadir Burak Bülbül ile Doğu Anadolu Bölgesi'nden Hafsa Çelebi de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla verilen bir yıllık eğitim bursunun sahibi oldu.

30 sene önceki yarışmayı kazananlar arasında yer alan ressam Alev Akın Tokay'ın çocuğu Yankı Tokay da Jüri Özel Ödülü'ne değer görüldü.

Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 6-14 yaşındaki çocukların katılımına açık olan yarışmanın kazananları, Prof. Mümtaz Sağlam'ın başkanlığını yaptığı ve Prof. Dr. Hayri Esmer, gazeteciler İhsan Yılmaz, Seray Şahinler Demir ve Faruk Şüyün'den oluşan jüri tarafından seçildi.

"Çocuklarımızın hayalleriyle geleceği şekillendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, çocukların fiziksel gelişimleri kadar zihinsel ve sosyal gelişimlerine de büyük önem verdiklerini belirtti.

Bugüne kadar 4 milyondan fazla çocuğa, resimle kendilerini ifade etme fırsatı tanımaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Yiğitbaşı, "43 yıldır aralıksız olarak düzenlediğimiz Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, her geçen yıl daha fazla çocuğumuzun hayal gücünü ve sanatsal yeteneklerini keşfetmesine olanak tanıyor. Bu yıl 'Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız' temasıyla düzenlediğimiz yarışmada, çocuklarımızın gelecek tasarımlarını görmek bizleri hem heyecanlandırdı hem de umutlandırdı. Sanatın gücüyle, daha güzel bir geleceği birlikte inşa edeceğimize inanıyor, çocuklarımızın hayallerinin peşinden gitmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Mümtaz Sağlam da çocuk resimlerinin hepsinin güzel ve saf olduğunu aktararak, "Resimlerden anladığımız şu ki, çocuklarımız geleceği düşünürken hiç akıllarına kötü bir şey getirmiyor. Hepsi umut dolu. Bizler binlerce çok güzel resim arasında küçük detaylara dikkat ederek bir seçim yaptık. Umarım Pınar Çocuk Resim Yarışması uzun seneler devam eder ve bizler de çocuklarımızın hayatına sanatla dokunmayı sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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