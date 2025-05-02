Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları, Kemerburgaz'daki Bağımsızlık Köyü'nü Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlardan The Council of International Fellowship'in (CIF) Türkiye heyeti, Kemerburgaz'da yer alan Bağımsızlık Köyü'nü ziyaret ederek, Eyüpsultan Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen projeyi yerinde inceledi.

Uluslararası sosyal hizmet uzmanları, Kemerburgaz'daki Bağımsızlık Köyü'nü ziyaret ederek; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen ve bağımlılıkla mücadelede sosyal entegrasyonu esas alan projeyi yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında Hindistan, Endonezya, İtalya ve Fas'tan gelen CIF üyeleri, projeye ilişkin detaylı bilgi alarak uygulamaları görme fırsatı buldu.

Heyet, daha önce de Eyüpsultan Belediyesi bünyesindeki Karadolap Çocuk Etkinlik Merkezi, Ayni Yardım Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Eyüp ESMEK birimlerini ziyaret ederek, Türkiye'deki sosyal hizmet çalışmalarını yakından tanımıştı.