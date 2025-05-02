Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları, Kemerburgaz'daki Bağımsızlık Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları, Kemerburgaz'daki Bağımsızlık Köyü'nü Ziyaret Etti

The Council of International Fellowship'in Türkiye heyeti, Eyüpsultan Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen bağımlılıkla mücadele projesini incelemek için Kemerburgaz'daki Bağımsızlık Köyü'nü ziyaret etti.

02.05.2025 16:31  Güncelleme: 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlardan The Council of International Fellowship'in (CIF) Türkiye heyeti, Kemerburgaz'da yer alan Bağımsızlık Köyü'nü ziyaret ederek, Eyüpsultan Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen projeyi yerinde inceledi.

Uluslararası sosyal hizmet uzmanları, Kemerburgaz'daki Bağımsızlık Köyü'nü ziyaret ederek; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen ve bağımlılıkla mücadelede sosyal entegrasyonu esas alan projeyi yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında Hindistan, Endonezya, İtalya ve Fas'tan gelen CIF üyeleri, projeye ilişkin detaylı bilgi alarak uygulamaları görme fırsatı buldu.

Heyet, daha önce de Eyüpsultan Belediyesi bünyesindeki Karadolap Çocuk Etkinlik Merkezi, Ayni Yardım Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Eyüp ESMEK birimlerini ziyaret ederek, Türkiye'deki sosyal hizmet çalışmalarını yakından tanımıştı.

Kaynak: ANKA

Eyüpsultan Belediyesi, Yerel Yönetim, Kemerburgaz, Eyüpsultan, Türkiye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Eyüp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları, Kemerburgaz'daki Bağımsızlık Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:18:08. #7.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları, Kemerburgaz'daki Bağımsızlık Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.