Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu Düzenlendi - Son Dakika
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Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu Düzenlendi

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Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, Yeşilköy Balıkçılar Meydanı'nda gerçekleştirildi.

07.07.2024 13:05  Güncelleme: 13:21
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Haber-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anısına bu yıl dördüncü kez düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, Yeşilköy Balıkçılar Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Ülkemiz için birliği savunmaya ve bütün dünya için barışı savunmaya devam edeceğiz. Birlikle barışla bu katliamlara, bu soykırımlara birlik duygularıyla, barış duygularıyla cevap vereceğiz" dedi.

Bakırköy Belediyesi ve Türkiye Bosna Sancak Derneği ortaklığıyla düzenlenen  etkinlikte 1995 yılında Srebrenitsa'da hayatını kaybeden 8 bin 372 yurttaş, 8 bin 372 metrelik "Saygı Parkuru" ile anıldı.

Bu yıl dördüncüsü yapılan Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırım Anma Koşusu etkinliğine, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bosna Hersek Başkonsolosu Dragan Mihaljevic, Türkiye Bosna Sancak Derneği Adem Fazlıoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, CHP Parti Meclis üyesi Cem Aydın, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan, Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen, CHP İl Sekreteri Soner Özimer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma etkinliğine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da birer mesaj gönderdi.

Ayşegül Ovalıoğlu: Boşnakların sonsuz çığlığını hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu yaptığı konuşmada, bir doktor olarak, yaşamını insan hayatını kurtarmaya adanmış bir meslek sahibi olarak Srebrenitsa katliamının kendisinde çok daha derin ve yıkıcı bir anlamı olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmanın insan hayatına değer vermenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Yaşanan katliam, insanlık onuruna ve değerine yapılan en büyük ihlallerden biridir. Kaybettiğimiz canların yürekleri acıyla yanan annelerin çocukları ve tüm Boşnakların sonsuz çığlığını hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Özgür Çelik: 1995 yılında dünyanın başkenti Srebrenitsa'ydı bugün dünyanın başkenti Filistin

Srebrenitsa'da katledilen 8 bin 372 insanı anarak konuşmasına başlayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik,  Aliyev İzzetbegoviç'in "unutulan katliamlar tekrar edilir" sözlerini hatırlatarak "Bu anlamıyla unutmamak çok önemli. Bir başka cümlede şöyledir; 'Dünyanın canı neresinden yanıyorsa başkenti orasıdır'. 1995 yılında başkent Srebrenitsa'ydı bugün dünyanın başkenti Filistin" ifadelerini kullandı.

"filistin'deki soykırımın sona ermesini diliyoruz"

Dünyada savaşların ve soykırımların devam ettiğini belirten Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:  "Bugün Filistin'de masum çocuklar, kadınlar, insanlar katlediliyor. Filistin'deki soykırımında katliamlarında bir an önce sona ermesini diliyoruz. Bugün bize düşen iki büyük görev var. Bunlardan bir tanesi geçmişin acılarını unutmamak hem uluslararası hem ülkeler ölçeğinde adalet arayışımızı sürdürmek. İkincisi de hem ülkemizde ülkemizin birlik beraberliğini savunmak hem de dünya barışını savunmak."

"Ülkemizin birlik beraberliğini savunmak çok önemli"

"Ülkemizin birlik beraberliğini savunmak çok önemli" diyen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün Irak'ta gördük. Bugün Suriye'de görüyoruz. Eğer bir ülke kendi içerisinde farklılıklarıyla birlikte yaşama kültürünü geliştirememişse o farklılıkları bir zenginlik olarak görememişse emperyal güçler geliyor. Oradaki farklılıklar üzerinden, yeri geliyor inanç farklılıkları üzerinden, yeri geliyor etnik farklılıklar üzerinden savaşlar çıkartıyorlar. Vekalet savaşları çıkartıyorlar. ve günün sonunda insanlar katlediliyor. Kentler yok ediliyor. Kentlerin tarihi dokusu yok ediliyor. Sadece o savaşlar o ülkeleri etkilemiyor. Bugün Türkiye'de de derinden yaşadığımız. Meselelerin derinden yaşadığımız sorunların önemli bir bölümünün Orta Doğu'daki savaşlardan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden ülkemiz için birliği savunmaya ve bütün dünya için barışı savunmaya devam edeceğiz. Birlikle barışla bu katliamlara, bu soykırımlara birlik duygularıyla, barış duygularıyla cevap vereceğiz."

Konuşmaların ardından Adem Fazlıoğlu, törene ev sahipliği yapan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'na plaket verdi. Törenin sonunda Srebrenica Soykırımı'nda hayatını kaybeden 8 bin 372 kişiyi anmak için 8 bin 372 metrelik "Saygı Parkuru" start çizgisine geçildi ve koşuya başlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu Düzenlendi - Son Dakika

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